Egri nagycsaládos napot tartanak

A Nagycsaládosok Egri Egyesülete augusztus ­24-én 10 és 14 óra között családi napot, tájékoztató programot szervez. Az esemény részleteit Rázsi Botond, az egyesület elnöke ismertette pénteken a városházán.

– Több mint negyven család lépett már be az egyesületbe, ami azt jelenti, hogy nagyjából kétszáz taggal rendelkezünk. Az egri nagycsaládosok napjának legfőbb célja a megismerés és a tájékozódás – húzta alá. Az elnök kitért a főbb programokra is. Mint mondta, a városháza üvegtermében különféle témákban hallhatnak majd előadásokat az érdeklődők, így a nemzeti, illetve a Heves megyei családvédelmi akcióterv, az Egri Család és a KarrierPont működése lesz téma. Szó esik a párkapcsolati krízisekről, a problémák kezelésének módjairól, a családi sorsörökségekről is.

– Amíg a szülők ezeken az előadásokon részt vesznek, addig a gyermekek a kézműves-foglalkozásokon múlathatják az időt – tette hozzá.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, erről a közösségi oldalon tájékozódhatnak a több gyermeket nevelők.