Egy 60 éves kömlői kaszást csapott agyon a villám 1900-ban

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. ÁPRILIS 14.

A szegényügy városunkban.

Lapunkban egy alkalommal diskussio tárgyává tettük már Eger szegényügyének rendezését, vagy hogy még közelebbről jelezzük a dolgot: a koldulás megszüntetésének keresztülvitelét; s az erre legalkalmasabbnak vélt módozatot fejtegettük. Annyira fontosnak, sőt égetőnek találjuk pedig társadalmi viszonyaink e nyilt sebének orvoslását, hogy rátérünk a kérdésre ujból, éspedig annyival is inkább, mert ez ügynek tényleges megoldására arra hivatott tényezők körében komoly mozgalom indult meg, s ha a jóakaratnak, buzgalomnak és rokonszenvnek azon mértéke továbbra is megmarad az ügy javára, mely az eddigi, bár még csak szükkörű kezdeménynél nyilatkozott, a legjobb sikerre lehet reményünk.

Lapunk emlitett fejtegetésének során a botrányosságig menő szombati kolduló házalás gyökeres megszüntetéséről volt kiválóan szó. Erre a czélra javasoltuk a társadalmi akcziót olyképen, hogy a valódi, segélyre igazán rászoruló szegények – különösen az ugynevezett szemérmetes kuldusok – városrészenként bizalmi férfiak által irattassanak össze, névjegyzékük tartassék állandóan evidencziában; közöttük meghatározott időnként , helyzetükhöz mért segély osztassék ki; e segély gyűjtessék magánadományokból, névszerint is azon ajánlott összegekből, melyeket remélhetőleg megadnak mindazok, kik eddig heti krajczáros koldusaiknak kényszerültek nagy alkalmatlansággal – elszórni alamizsnáikat. A kiosztandó segély egyik forrásául jelöltük meg a városi szegényintézeti alapot is, melyből szintén osztatik ki most is havonkint különféle segély.

Szavunk nem hangzott el egészen a pusztában.

Mint értesültünk ugyanis, egyik ujabban megválasztott fertálymester (P. S.) fertálymester-társaival külön, kezdeményező értekezleten bizalmas megbeszélés tárgyává tette a dolgot, s miután az eszme egyhangu helyeslésre talált körükben s az ügy keresztülvitele érdekében mindannyiok közremüködésüket készségesen felajánlották: ez annak is alkalmas már, hogy egy szélesebb körű mozgalom induljon meg az ügy mennél sikeresebb megoldására.

Amint halljuk, városunk közéletének különböző társadalmi állásu férfiai, első sorban a helyi sajtó vezérei is, legközelebb tanácskozásra jönnek össze a városunkat nagyban érdeklő kérdés behatóbb tárgyalására, s a teendők részletesebb megbeszélésére és megállapitására. Részünkről a legélénkebb rokonszenvvel és érdeklődéssel kisérjük e mozgalmat, s örülni fogunk, ha a város javára irányuló üdvös akczió, s közös egyetértés és emberbaráti kialudhatatlan szeretet által támogatva és erősitve, eredményre jut.

HEVES ÉS VIDÉKE. TÁRSADALMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS SZÉPIRODALMI HETILAP. 1904. NOVEMBER 6.

Artézi kut Erkben.

A lefolyt nyár példátlan szárazsága arra inditotta Erk község képviselőtestületét, hogy a falu központján lévő Erzsébettéren egy artézi kutat furat. A vállalkozó kutmester első kisérletét nem koronázta siker, mert önhibája folytán – midőn már 118 méter mélyre haladt – a furó megtagadta a szolgálatot. Ez a kalamitás arra késztette, hogy a csöveket kiszedi s ujra kezdi a furást. Igen ám, csakhogy a nagy nyomás következtében a felső csövek összeguzsolódtak, s igy 100 folyóméter cső a mester kárára, örök időre a föld ölében maradt. A második furásnál 2 hét leforgása alatt 130 méterre találtak igen jó ivó vizre, mely perczenkint 33 liter 18 C foku vizet ad.

Hogy mily áldás a lakosságra a jó ivóviz, kitünik abból, hogy a környékbeli községek nyomon követték az erkiek példáját s nemsokára Visznek, Tarnaörs, Tarnaméra; az uradalmak közül Orczy br. és Haraszty gazdasága létesit artézi kutat. S szomszéd Zaránk községben is – mint halljuk – mozgalom indult meg az irányba, de a szalmaláng csak lobbot vetett, s az eszme elaludt talán – örökre.

HATVANI KÖZLÖNY. VEGYES TARTALMU HETILAP. I. ÉVF. 1900. JUNIUS 21.

Gyilkos zivatar.

Kömlő község határában pénteken délután nagy zivatar volt mely elől Engel Jakab ottani földbirtokos munkásai egy szalmakazal tövében vonták meg magukat. Alig helyezkedett el a 12 munkás a kazal alatt, midőn a villám hirtelen lecsapott s a munkások közül Balázs Pál 60 éves kaszást agyonsujtotta. A többi munkásnak az ijedtségen kívül semmi baja sem történt.