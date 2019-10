Egy egri srác kalandjai Amerikában: 23 évesen járta be a kontinenst Pócsi Máté

Pócsi Máté idén töltötte 23. életévét, de fiatal kora ellenére már komoly kalandokat tudhat a háta mögött. A fiatalt amerikai kalandjairól kérdeztük.

Máté – aki Egerben született és itt is végezte kéttannyelvű gimnáziumi tanulmányait a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, majd később családjával vidékre, Szarvaskőbe költözött – a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi kapcsolatok szakán diplomázott. A Camp Leaders programban résztvevő fiatal idén már a második nyarát töltötte kint az USA-ban, kezdetben konyhai kisegítőként, ezt követően pedig egy luxusszállodában dolgozott.

– Korábban Egerben vízilabdáztam, s már akkor kacérkodtam a gondolattal, milyen lenne mondjuk ezt kint, külföldön folytatni – kezdte. – Később megismerkedtem a Camp Leaders kulturális csereprogrammal, aminek köszönhetően lehetőségem adódott arra, hogy kint tölthessek egy teljes nyarat Amerikában, ahol egy gyermektáborban voltam konyhai kisegítő. Tíz hetet kellett ledolgoznom, ezt követően zsebpénzt kaptam, s választhattam: hazautazok, vagy arra fordítom az összeget, hogy bejárjam az államokat.

Máténál kérdés sem volt, hogy ez utóbbi lehetőséggel él. Már akkor eldöntötte, később is vissza fog térni. S ez így is lett, idén egy szállodában volt lehetősége munkatapasztalatot szereznie, ezt követően pedig folytatta amerikai kalandját.

Mint a filmekben

Amerikában nagy hagyománya van a különféle tematikus (cserkész, vallási, sport, művészeti stb.) gyerektáboroztatásnak. Évente több mint 10 millió gyerek vesz részt valamilyen táborban, őket több mint 10 000 tábor várja. A táborok tulajdonosai megfizethető, energikus és eltökélt munkaerőt kapnak főleg Közép- és Kelet-Európából, így Magyarországról is, az ott dolgozó diákok pedig nyelvtanulási lehetőséget, munkatapasztalatot szereznek, és a megkeresett pénzt akár arra is költhetik, hogy beutazhassák az amerikai kontinenst.

– Odakint az emberek mentalitása teljesen más mint Európában. Igaz, mindenki nagyon nyitott és kedves a másik irányába, az európai emberek között azonban sokkal mélyebb kapcsolatok alakulnak ki mint az amerikaiaknál. Megkérdezik ugyan: hogy vagy, mi újság? De ez nagyon felszínes, a vérükből fakad. Kérdésükre a választ nem is feltétlen kell kifejteni, mert nem érdekli őket, egyszerűen csak udvariasak. Amerikában hihetetlenül nagyok a távolságok, megszokott ha valaki 10 órát utazik egyik városból a másikba. Az autópályák olyanok, mintha a semmibe vezetnének, több óra is eltelhet úgy, hogy egy árva lélekkel sem találkozik az ember. A boltokban a termékeken nincs feltüntetve az adó, csak a kasszánál jössz rá, hogy valójában mennyit kell fizetned. Ezt nagyon nehéz volt megszokni.

Máté első kint töltött nyarán a nyugati parton járt. Los Angelesben egy amerikai futballmeccsre is ellátogatott, ami feledhetetlen élmény volt számára.

– Kalifornia, Venice Beach, Malibu és Santa Monica a kedvenc helyeim közé tartozik. Természetesen a helyi tengerpartok is mély nyomot hagytak bennem. Óriási élmény volt a Grand Canyon is, ez régóta szerepelt már a bakancslistámon, s hát a keleti parton New York…ezzel hatalmas álmom vált valóra. Olyan volt mint a filmekben! Igaz, pár nap után már kicsit soknak érzi az ember, hisz’ óriási a nyüzsgés. Mivel nemzetközi tanulmányokat hallgatok, kihagyhatatlan úti cél volt Washington.

Máté személyiségileg is sokat fejlődött a kint töltött idő alatt. Jobban megismerte önmagát, és sokat segített neki ez a lehetőség az önállósodásban is. Családja maximálisan támogatta a kalandban, és büszkék rá, hogy egy idegen országban egyedül is képes volt helytállni. Még nem döntötte el, hogy hol fogja tölteni a következő nyarat, de Kanadával nagyon szimpatizál. Hosszútávú tervei között szerepel, hogy valamelyik konzulátuson vagy nagykövetségen találja meg számításait. Kalandvágyó típusnak tartja magát, s – ahogy fogalmazott – nem tántorítja el semmi attól, hogy valóra váltsa álmait.