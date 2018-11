Egy helyen több mint ezer állást kínáltak az egri börzén

Harmincnégy Heves megyei cég, köztük a Heves Megyei Hírlap több mint ezer állást kínált csütörtökön az Eszterházy Károly Egyetem Rendezvénytermében megtartott eseményen. Az Enyém a pálya! Állásbörzét és Karriernapot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) és a Heves Megyei Kormányhivatal közösen szervezte.

Kígyózó sorokban álltak az érdeklődők, hogy bejuthassanak az egész napos rendezvényre, amely egyrészről kiállítás volt, ahol a Heves megyei munkáltatók saját standjukon lehetőséget kaptak arra, hogy személyesen vehessék fel a kapcsolatot a leendő munkavállalóikkal. Másrészről pedig karriertanácsadás, ahol folyamatosan előadások hangzottak el álláskeresés, önéletrajzírás, karriertervezés és önmegvalósítás témakörökben.

A megjelenteket dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke köszöntötte.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Nagy az igény a szakember-utánpótlásra. Ebből következik az, hogy már második alkalommal rendeztük meg ezt az eseményt – jelentette ki a kamara vezetője.

Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja kiemelte, Heves megyében olyan ipari fejlesztések valósultak meg, amelyek révén sokkal több lehetőség nyílt meg az álláskeresők számára. Mint mondta, megyénkben 9855-en munkanélküliek.

A harmincnégy cég egyikét, a Mediaworks Hungary Kft.-t a Heves Megyei Hírlap képviselte. Standjuknál konkrét jelentkezők is akadtak az álláshirdetésekre, így sikeresen zárták a napot.

File Sándor, a HKIK gazdaságfejlesztési igazgatója elmondta, az állásbörze alatt a látogatóknak lehetőségük volt arra, hogy a helyszínen elkészíthessék önéletrajzukat, vagy akár próbainterjún is részt vegyenek. Itt következmények nélkül kérdezhettek a HR-esektől, illetve kérhettek személyre szóló tanácsokat.

– A karriernapra az álláskeresőkön kívül a középiskolásokat, egyetemistákat, pályakezdőket is vártuk – részletezte File Sándor –, hiszen diákmunkával, gyakornoki pozíciókkal, s duális képzéssel összefüggésben is kínáltak lehetőséget a kiállító cégek. De a gyesről visszatérő anyukáknak is segítettünk az újra munkába állásban, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal a támogatási programokról is tájékoztatta az érdeklődőket.

A szakmai előadásokból a látogatók megtudhatták, hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra, miként írjanak önéletrajzot, hogyan adják el magukat leendő munkáltatójuknak. A felkészítéssel megelőzhető a bizonytalanság, az interjúk során keletkező feszültség, a próbainterjúk és a személyes kapcsolatok révén a leendő munkavállalók önbizalomra tehetnek szert. További szakmai segítséget nyújtottak az egri foglalkoztatási paktummal együttműködő szervezetek is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS