Egy holland férfi megváltoztatná a születési dátumát

Hiába szerepelne kedvezőbb életkor a személyimben, ha az alkatrészek nem vennének erről tudomást…

Egy holland férfi keresetet nyújtott be a bíróságra, mivel szeretné elérni, hogy a ­születési dátumát 1949. március 11-ről változtassák meg 1969. március 11-re, azaz fiatalítsák meg húsz évvel. Szerinte ha az emberek a nevüket, sőt, a nemüket is megváltoztathatják, miért ne tehetnék ugyanezt a születési dátumukkal? Igazat adok neki, hiszen szemben azokkal, akik azt állítják, az öregkornak is megvannak a szépségei, a húsz évvel ezelőtti önmagamhoz képest igencsak csekély indokot tudnék ­felsorakoztatni utóbbi mellett… Mondjuk, az is igaz, hogy hiába szerepelne kedvezőbb életkor a személyimben, ha az alkatrészek nem vennének erről tudomást…

