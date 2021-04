Egy új öntöde tervezett nyitása miatt aggódnak Bátorban

Az ipar bővítése vagy a biogazdálkodás és a falusi turizmus jelenti-e Bátor jövőjét, ez a kérdés került az érdeklődés homlokterébe Bátorban az elmúlt hetekben.

Huszonhét éve működik Sallai György öntödéje Bátor egyik szélén, amely az évek során egyre nagyobb megrendelésekhez jutott. A tulajdonos a további előrelépés miatt egy másik területen, a település túloldalán fekvő másik ingatlanán szeretne újabb öntödét berendezni. Ekörül több ház is található, kisgyermekes családokkal, biogazdálkodókkal. Az ipart és a biogazdaságot, de főként a nyugodt, egészséges életet viszont összeegyeztethetetlennek találják egymással. Éppen ezért aláírás-gyűjtésbe kezdtek a tervezett új öntöde ellen (több mint kétszázan írták alá), válaszul az üzem tulajdonosa is támogató szignókat gyűjtött maga mellett (több mint száz helyi lakos támogatását megszerezve).

Pallagi Alfréd, Bátor polgármestere elmondta, hogy semmilyen hivatalos információ nem áll az önkormányzat rendelkezésére a fejlesztéssel kapcsolatban.

Sallai György tulajdonos szerint, a kérdéses területet húsz éve fejlesztik, hogy bővíteni tudják eddigi tevékenységüket. Akik mellette vásároltak ingatlant és kezdtek biogazdálkodásba, tudniuk kellett, hogy ott egy ipari üzem van. Új trafót helyeztek üzembe, s kiépítettek egyéb dolgokat, amelyek az üzemeléshez szükségesek, 80 százalékban már készen van az üzem. Ebben az évben, ha beindítják a termelést 10–15 új munkahely jöhet létre. Mint mondta, ez a terv nem új keletű, szükségessé vált a bővítés, mert a jelenlegi üzem kapacitása nem teszi lehetővé a megnövekedett igények kielégítését. Több öntöde bezárt az elmúlt években, s megnőtt a kereslet. Az új helyen homokformázásos technológiát alkalmaznának, míg a régi helyen a viaszveszejtéses technológia maradna.

– Az új üzemben a legkorszerűbb indukciós olvasztó működne, zárt rendszerben, mely nem bocsát ki szennyezőanyagokat sem vízben, sem levegőben. Nem fogjuk szennyezni sem a patakot, sem a levegőt – mondta Sallai György. Arról tájékoztatott, jelenleg több mint húszan dolgoznak az üzemben Mezőkövesdtől Salgótarjánig, vannak helyi s környékbeli, férfi és női dolgozók is. Nem könnyű munka, vannak, akik itt tudják magukat hasznossá tenni, inkább szorgalom kell hozzá. Alkalmazzák a legkorszerűbb 3D-s nyomtatási technológiát, mely lehetővé teszi egyedi alkatrészek gyártását is. Jelenleg több mint hetven megrendelőnek szállítanak több mint nyolcszázfajta öntvényt, hazai piacra és számos európai országba. A tulajdonos fontosnak tartja a környezet és a természet megóvását, vallja, hogy az ipar a gazdálkodás és a turizmusegymás mellett is tud létezni a közösség javára.

A tervezett üzem környékén élők főként új lakók, de néhányan már régen letelepültek és biogazdálkodással foglalkoznak, például a Bátran Bátorért munkacsoport tagjai. Elmondták, nem kaptak előzetes értesítést az emberek arról, mit tervez a vállalkozó, pedig ettől függ további létük, termékeik minősítése, ingatlanuk értéke. Tartanak a zajtól, a szagtól, a nikkeltől, a krómtól, a falu gyerekeinek kétharmada él a tervezett öntöde közvetlen környezetében. A község határában összegyűlt beszélgetők elmondták, a csendért, tiszta levegőért költöztek ki, ha ez nem lesz, elköltöznek. Sokan abban a hiszemben vásárolták meg, például tavaly év végén a házukat, vagy építkeztek csokkal, hogy a nem használt telephelyen nem történik semmi.

Derült égből villámcsapásként érte őket, amikor mozgolódás támadt. Többen elmondták, a biogazdálkodásra vagy a turizmusra építenének, ez jelenti a hosszú távú jövőt, míg az ipar nem való Bátorba, az iparűzési adó átalakításai miatt a pénzügyi előny is eltűnik. Azt pedig ki tudja, folytatja-e más, ha Sallai György abbahagyja, s ha igen, betartja-e azt, amit a jelenlegi vállalkozó ígér. A munkacsoport tagjai szerint most a polgármester kezében a falu sorsa, vagy jó közösség épül, vagy szétszéled, az a csapat, amelyik most kezdett kialakulni. Így Bátor nem lesz fiatal, fejlődő falu. Úgy vélik, az iparnak megvan a maga a helye, ráadásul van is település, ahol szívesen fogadnák a beruházást. Arra kérik a vállalkozót, keressenek mindenkinek jó megoldást.

Az öntöde alatt élőknek egyébként nincs jó tapasztalatuk a szaggal és a zajjal kapcsolatban, de ők ennek ismeretében költöztek oda, bár az évek során egyre romlott a helyzet, a dolgozók is hangoskodnak, illetlenek. A falu másik részén élőknek viszont nincs választási lehetőségük.