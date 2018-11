Egyedülálló módon segítené az időseket a bevásárlásban a hevesvezekényi csemegés

A bolt tulajdonosa új szolgáltatással segítené az idős, rászoruló lakosokat. Ingyenes házhoz szállítással kímélné meg őket a fárasztó bevásárlástól.

A körülbelül 670 lakost számláló faluban új kezdeményezés indult el a közelmúltban. Nagy Attila, a településen található csemegebolt tulajdonosa lassan négy éve üzemelteti boltját. Elárulta, egyik alkalmazottjával azt találták ki, hogy Hevesvezekényen egy új szolgáltatással szeretnének segíteni az idősebb lakosoknak, beteg embereknek. Ez pontosan azt jelenti, hogy ingyenes házhoz szállítással könnyebbítenék meg a bevásárlását azoknak, akik igényt tartanak rá.

A tulajdonos az egyik népszerű közösségi oldalon közzé is tett egy felhívást, melyben megfogalmazza, hogy bárki elküldheti neki a rászoruló nevét, telefonszámát és címét. Mint írja, elég ha megcsörgetik és minden számot személyesen hív vissza, tehát az illetőnek az sem kerül pénzbe. Ezentúl a kiszállítást is személyesen intézi.

– Sokan rászorulnának a kiszállításra, de mivel ez egyelőre újdonság, még időre van szükség. Bízom benne, hogy hamarosan lesz jelentkező. Most jön a tél, a rossz idő, a csúszós út, sokaknak jólesik az, ha nem kell elmenni vásárolni. Természetesen azért van néhány olyan fiatal is, akik segítenek bevásárolni a nyugdíjaskorúaknak – fogalmazott Attila.

Hozzátette, bárkinek szívesen segítenek, aki úgy érzi, szüksége van rá, legyen az például olyan hölgy, aki szülés után nem tud kimozdulni. Szerencsére a faluban nincsenek nagy távolságok, így akár többször is tud fordulni egymás után, emellett az alkalmazottjai is segíthetnek. Kiemelte, ha úgy alakul, akár a szomszédos faluba is szívesen szállítana, hiszen minden nagyon közel van. Úgy tudja, a környéken egyelőre ez egyedülálló szolgáltatás.

Tóth Éva, Hevesvezekény polgármestere kérdésünkre elmondta, az önkormányzat mindenféleképpen támogatja ezt az ötletet.

– Nagyon jó dolognak tartjuk, hiszen ezen a településen több az olyan idős ember, aki nem tud egyedül bemenni a boltba. Remélem, hogy igénybe veszik ezt a lehetőséget. Először biztosan idegenkednek majd, mert azt tapasztaljuk, nem szívesen engednek be senkit az otthonukba. De remélhetőleg bizalommal lesznek Attila iránt, s fogadják a segítségét – jelentette ki a polgármester.

Hozzátette, a Coopnak van egyébként egy egész pici kirendeltsége a faluban, más bolt nincs is náluk. De az az üzlet sem végez kihordást.

Szentmiklóson is jól jönne a segítség Buda Sándornét, Tarnaszentmiklós polgármesterét is megkérdeztük, mit szólna, ha azon a településen is lenne ilyen szolgáltatás.

– Mindenképpen jó lenne, s jó ötlet, hiszen alapvetően az önkormányzatnak is megnyugvást jelentene, ha valaki segítene itt is azoknak a nyugdíjaskorú lakosoknak, akik még egyelőre nem vették igénybe az önkormányzati szociális gondozást – mondta a polgármester.

Kiemelte, ügyes ötletnek tartja, mert egyrészt emberbarát, másrészt pedig a forgalomnak is jót tesz. Mint elmondta, Tarnaszentmiklóson sok a vásárló, az üzletek viszont egyszemélyesek, így a dolgozók vagy kihordanak, vagy a boltban forgalmaznak. Arra, hogy kiszállítsanak, pluszalkalmazottra lenne szükség.