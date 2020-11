Egyeztetnek a Mátra lakói és a motorosok

Évek óta éleződött az az ellentét, amely a Mátrát hétvégente felkereső motorosok és a Parádsasvár környéki lakosok között szep­temberben nyílt konfliktusban robbant ki.

Petíciót nyújtottak be a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysághoz Parádsasvár, Parád és Bodony lakosai 29 aláírt ív melléklésével szeptember 9-én. Azt követelték, hogy a motorosokat tiltsák ki a 24-es számú főút Galyatető-elágazás és Parádsasvár-elágazás közötti szakaszáról minden év március 15-től november 30-ig a hétvégéken, munkaszüneti és ünnepnapokon.

A motoros társadalom nagy felháborodással fogadta a hírt. Az ügy már a Heves Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésén is téma volt. Ott jelentette be Nagy Zsolt, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság ezredese, hogy egyeztető tárgyalások kezdődnek a felek között, a rendőrség közvetítésével.

– Egy folyamat indul el, amelyben minden olyan megoldásra nyitottak vagyunk, ami jogszabályi keretek között marad, és ami nem keseríti az emberek életét – mondta a közgyűlés kérdésére válaszolva Nagy Zsolt ezredes.

Azóta másfél hónap telt el, a fejleményekről kérdeztük az érintett feleket. Holló Henrik, Parádsasvár polgármestere kezdeményezte az aláírásgyűjtést. Elmondta, hogy tíz év alatt telt be a pohár. A településük üdülőfalu, elegük lett belőle, hogy alkalmanként száz összegyűlt motoros 160 kilométeres sebességgel, bömbölő kipufogóval száguldozik fel-alá a környéken.

– A YouTube-csatornán megnézheti, aki nem hiszi, oda töltik fel az ámokfutást – tette hozzá. – Szeptember 25-én kezdődött az egyeztetés a motorosok képviselőivel a rendőrség és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság képviselője jelenlétében. Szó szerint a kitiltás volt az alapállásunk, így nem volt hiány a parázs vitákban. Abban végül mindenki egyetértett, hogy a helyzet nem tartható tovább. Olyan javaslatok is elhangzottak, amiket minden jelenlévő támogatott, de ezek nagy része anyagi vonzattal jár, és további tárgyalásokat igényel. Mi legalább sebességkorlátozó táblákat, lehetőség szerint fizikai akadályok telepítését és fokozott rendőri ellenőrzést akarunk elérni. Utóbbira már kaptunk ígéretet. A többiről később tudok nyilatkozni, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az előzetes egyeztetés ellenére nem volt jelen.

A másik fél részéről Csapó Zoltán, a Motoros Érdekvédelmi Egyesület elnöke a helyzetre reagálva azt mondta portálunknak:

– Partnerek vagyunk a helyzet normalizálásában, eddig is mindig így volt. Most is igyekszünk mindenben együttműködni a helyi lakossággal és a rendőrséggel. Bízom benne, hogy ennek az esetnek a figyelemfelkeltő ereje hatással lesz a motorosok fegyelmezetlen kisebbségére is.

A motorosbalesetek száma 2017-ig biztatóan csökkent, azóta azonban meredeken felfelé ível. A 24-es főúton kiugróan magas a számuk. A motorosok szerint ez elsősorban a felelőtlenségre vezethető vissza. A józanul gondolkodó többség véleményét tükrözi a magát Attilaként megnevező motoros Facebook-bejegyzése is: Én nem akarok tiltani, meg bírságolni. Csak kérek. Gyertek, motorozzatok, és biccentsünk, mikor találkozunk, hiszen ez a szenvedélyünk. De ránk is gondoljatok, mert általatok ítélnek meg minket, mátrai és bükki motorosokat.