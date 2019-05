Egymást érik a beruházások Egerszalókon

Mozgalmas év elé néznek Egerszalókon, szeptemberben minibölcsőde nyílik, de épül a főtér és egy piacteret is kialakítanak. Megkérdeztük, hogy haladnak a faluszépítő munkálatok.

A faluközpont átalakítása elindult, jelenleg a pataknál dolgoznak a szakemberek, ahol egy teraszos jellegű pihenőparkot alakítanak ki. Hamarosan látványos szakaszához ér a főtér építése is, szeptemberig szeretnénk befejezni a munkálatokat – mondta el lapunknak Varga István. A polgármester hozzátette, a napokban két nagy sportberuházásuk is elindul, egy új focipályát alakítanak ki az iskola mellett, és a sportpálya világítását is korszerűsítik, remélik, hogy minél többen sportolnak majd a fejlesztéseknek köszönhetően.

A településen nemrégiben megújult a Kossuth utca 69. szám alatti épület, amelyben a konyha működött, és oviscsoportnak is helyet adott. A jövőben az épületben az önkormányzat minibölcsődét fog indítani, de a konyha továbbra is itt üzemel majd.

– Egyre több a kisgyermek a faluban, ezért felmértük a bölcsődére az igényeket. Kiderült, hogy többeket is érdekel ez a lehetőség. Úgy döntöttünk, hogy önkormányzati forrásból létrehozunk egy minibölcsődét, amely szeptembertől üzemel majd. Ezen túl benyújtottunk egy pályázatot új bölcsőde építésére, és ha nyerünk, akkor néhány éven belül egy tizenkét gyermeket befogadó intézménnyel gazdagodhat Egerszalók – részletezte a településvezető. Hozzátette, a szépkorúakra is gondolnak, a Széchenyi utcában, a turisztikai iroda mellett önerőből egy idősek nappali ellátó otthonát készítenek elő a nyáron, szeptemberben ezt is szeretnék megnyitni.

Még idén kialakítanak egy közösségi teret a Széchenyi utcában, valamint el szeretnék kezdeni a piactér építését is, ám ezek a munkálatok csak későbbre várhatók. Jelenleg párhuzamosan folyó feladataik a főtér építése, a sportberuházások, a bölcsőde és az idősek napközi otthona.