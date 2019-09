Egymást követik a nagyberuházások átadási ünnepségei Lőrinciben

A kisvárosban ezekben a napokban egymást követik a nagyberuházások átadási ünnepségei.

Kedden Szabó Zsolt országgyűlési képviselő és Víg Zoltán polgármester avatta fel a Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézmény, valamint a védőnői szolgálat csaknem 54 millió forintból megújult épületét, hamarosan pedig a Rákóczi úti óvoda tetőszerkezetének a cseréje is befejeződik. Emellett a sporttelepet is felújították és villanyvilágítással látták el – az avatóünnepségre és az első villanyfényes mérkőzésre szeptember 28-án, szombaton kerül sor –, továbbá javában zajlik a kerékpárút teljes átalakítása, valamint a városközponti csarnok kivitelezése is.

A legfrissebb hír pedig, hogy a célegyenesbe került a mátravidéki erőműi lakótelep közterületi felújításairól szóló közbeszerzési kiírás – közölte Víg Zoltán polgármester. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen döntöttek a kivitelezésre meghívandó cégekről és a szakmai részletekről.

– Ha a közbeszerzés az első körben sikeres lesz, akkor októberre tervezzük a munka elindítását. Az utak és a járdák felújításával kezdünk, ezután következik a központi tér, valamint a zöldfelületek megújítása – mondta a városvezető. Hozzátette: A Zöldellő Város-pályázat második üteme keretében több mint 72 millió forintot költenek az erőműi városrészre. Erre Szabó Zsolt országgyűlési képviselő (Fidesz-KDNP) aktív támogatása nyomán kerülhet sor.

Ekkora fejlesztés önkormányzati tulajdonú utak, járdák, zöldterületek esetében a rendszerváltozás óta nem történt ezen a városrészen – húzta alá Víg Zoltán, aki arról is tájékoztatott, hogy a munkálatok várhatóan 2020 nyarára fejeződhetnek be. Így a klasszikus kiülős időszakot már egy megújított, rendezett, vonzó környezetben élhetik át az erőműi városrészen élők. A megújuló közpark emellett kisebb események során rendezvényhelyszín is lesz.

Az önkormányzat az elnyert pályázat előtt saját erőből felújította a lakótelep kiskörútját, továbbá korszerűbb lett az orvosi rendelő, a fogorvosi rendelő, az idősek otthona, a szolgálati lakás és a városrészben lévő közétkeztetési bázis. Ez csaknem 100 millió forint értékű összberuházást jelent.