Egyre csak bővülnek a szihalmi Tár-Ház funkciói

– A Tár-Ház létrehozásának gondolata milyen indíttatásból merült fel?

– Amikor helyet kerestünk a magángyűjteményeinknek, szerencsénk is volt, mert törekvésünkkel szinte egy időben megjelent az Észak-Magyarországi Regionális Területfejlesztési Ügynökség turisztikai attrakciók létrehozását támogató pályázata. A pályamunka pozitív bírálatot kapott és így alakult ki 2017-re a Magyar-Tár-Ház Interaktív Élményközpont. A fő cél a Kárpát-medencei magyarság szellemi, tárgyi, kulturális, népi értékeinek bemutatása.

– Mi volt a Tár-Ház felépítésnek a koncepciója?

– A bemutatótér interaktív formában tárja a látogatók elé a múlt egy-egy darabját. A koncepció elemei voltak, hogy a Kárpát-medence nagy tájait bejárhassák a látogatók a népviseletek és egyéb kiállítási tárgyak, használati eszközök segítségével. Bemutatjuk az egykori kismesterségek műhelyeit, szerszámait, gépeit. A tárlat része egyes népviseletek felpróbálása, a régi szerszámok és eszközök kipróbálása, a modern technika segítségével autentikus számítógépes ügyességi és képességfejlesztő játékok sora. A másik fő cél katolikus ünnepekhez köthető rendezvények szervezése: húsvét, pünkösd, advent, hagyományőrzők találkozója, illetve tematikusoké, mint a lovasversenyek, tűzoltó- és rendőrtalálkozók, gyereknap.

– Beváltotta-e az intézmény azokat az elképzeléseket, amelyekkel útjára indították?

– Teljes mértékben. Az elképzelt funkciók betöltik a szerepüket és egyre nagyobb hírnevet, népszerűséget hoznak számunkra. Az egyetlen probléma – a kulturális intézmények mindegyikéhez hasonlóan – a fenntartási költségek előteremtése. Ehhez kapunk önkormányzati támogatásokat, pályázati pénzeket és magántőkét is bevonunk. A pályázatok segítségével fejlesztünk. Például rendezvénypajta építését tervezzük, konferenciákat szervezünk.

– Mik a leggyakrabban jelentkező nehézségei napjainkban egy egyre ismertebb és több funkciót is vállaló intézmény irányításának?

– Mint minden intézmény, mi is küzdünk problémákkal, mint a finanszírozás hiánya, átmeneti pénzügyi gondok, de igyekszünk ezeket orvosolni a támogatóink segítségével. A munkát megkönnyíti, hogy a civil szervezetek többségével ellentétben számos eszközzel, géppel, gépjárművel, infrastrukturális lehetőséggel rendelkezünk. Az ismertség növekedése is újabb kihívások elé állít bennünket, de igyekszünk megfelelő partnerek lenni minden együttműködő számára.

– Milyen különlegességekre hívná fel olvasóink figyelmét?

– Egyedi kiállításaink vannak – a viseletek terme, az állatorvosi szoba, az egyházi tárlat –, van interaktív látogatási forma, kortárs galéria, számos megújuló rendezvényünk. A tárgyak között említhetem Kiss Ernő családi arany bibliáját, s a korondi kerámiákat.

Egyházi kellékek a kiállítótérben

A múlt évben kortárs galériát és alkotóműhelyt – Szabadkéz Galéria – alakítottak ki. Minden év augusztusában megrendezik a Szabadkéz Művésztelepet tíz képzőművész, köztük négy-öt Munkácsy-díjas alkotó részvételével. A galéria évente öt-hat kortárs kiállításnak ad helyet. Most vasárnap nyílt a második művésztelep alkotásaiból az október 24-ig látható zárókiállítás. Az egykori szihalmi állatorvos, dr. Molnár Lajos magángyűjteményéből állatorvosi szobát hoztak létre. A kiállítótér ­egyházi anyaggal is bővült: papi és ministránsviseletek, templomi és szertartásokhoz kapcsolódó eszközök is láthatók. Ősszel, télen rendszeresek az irodalmi és művészeti estek. Tudományos konferenciákat is szerveznek. A civil szervezetek, az önkormányzatok számára a Magyar-Tár-Ház már inkubátorház-funkciót is betölt.