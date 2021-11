Egyre keresettebb a borászati képzés – derült ki az egri egyetem előadásán

Az egri egyetem szőlészeti és borászati intézete szüretzáró sajtótájékoztatón számolt be az idei szőlőtermésről és sikereikről.

– Még 2016-ban került az egyetem birtokába a szőlészet. Úgy gondoljuk, amit akkor vállaltunk, teljesítettük. Nemcsak oktatás, de kutatás terén is. S ez az, ami biztosítja az alapot a következő évek fejlesztéséhez. Nagy lehetőséget jelent számukra, hogy diákjainkkal közvetlenül tanulmányozhatjuk a szőlészet és borászat tudományát, gyakorlatorientált és tudásközpontú oktatást biztosítva – fogalmazott dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese szerda délelőtt sajtótájékoztatón.

Az eseményt az egyetemi szőlőültetvény és borászat kőlyuktetői központjában tartották a szüretzárás alkalmából. Hozzátette, a sikerek ellenére nem dőlnek hátra, hanem folytatják a szakmai színvonal emelését. Hegyi Ádám István birtokigazgató elmondta, az idei várhatóan különleges évjárat lesz. Kiemelte, a borkészítésben, más fogyasztási termékekkel ellentétben, nem ugyanazt a karaktert várjuk, hanem évről évre mást.

– A szőlő fejlődése szempontjából hűvös tavasz előnyösnek mondható. A hideg révén ugyanis a virágzás tolódott. A meleg száraz nyárral ugyan behozta némileg a lemaradást, ám a mérések mégis eltolódást mutattak, ezért késett a szüret addig, míg a cukor- és a savtartalom egyensúlyba nem került. A súlyvesztés is jellemző volt, de a töppedés a minőségi borkészítést támogatja. Hűvös savas évjárat készül az idei szőlőből – részletezte.

Elmondta azt is, hogy a világhírű szaktanácsadó cég, a Simonit & Sirch tart metszési bemutatót. Velük együttműködve nyújt az egyetem országos szintű képzést, mely során a termőrügyek, a termőfelület szakszerű létrehozásáról, illetve a hajtásválogatásról szerezhetnek magas szintű tudást a résztvevők.

Dr. Ruszkai Csaba, az EKKE Kutatási és Fejlesztési Központjának főigazgatója elmondta, számos pályázatot nyújtottak be a közelmúltban. Fontos célkitűzésük, hogy szolgáltatásaikkal a helyi termelők szakmai előmenetelét és munkáját is segítsék.

– 2016-ban intenzív fejlesztés kezdődött meg az oktatás területén is – közölte dr. Zsófi Zsolt, az EKKE Szőlészeti és Borászati Intézet intézetvezetője. – Ez a munka mára beérett, s ennek következtében a hallgatói létszám is erőteljes növekedésbe kezdett az elmúlt időszakban. Az egyetem saját pincészetet és feldolgozót vezet, erős gyakorlatorientált képzést nyújt, korszerű technológiai oktatással. A hallgatók maguk is kiveszik a részüket a tudományos munkákból, jó az együttműködés a kutatási és fejlesztési központtal – mondta.