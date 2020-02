Egyre kevesebb a kisbolt Heves megyében, néhol nincs is már üzlet

Tavaly ismét kevesebb üzletben vásárolhattunk, mint az azt megelőző évben. A falvakban élők a kínálatra és az árakra panaszkodnak. Az alig kétszáz lakosú Tarnaszentmárián pedig egy éve nincs semmilyen bolt, ahol az alapvető dolgokat megvehetnék a helyiek.

Tovább csökkent a kisboltok száma a statisztikák szerint: míg 2018-ban 129 ezer kisbolt volt az országban, tavaly már csak 128 ezer. A kiskereskedelmi üzletek számának csökkenése évek óta tart, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból. Újlőrincfalva a térség egyik legkisebb Tisza-tavi települése, népessége már évekkel ezelőtt sem érte el a kétszázat.

– Egy üzlet van a községben, ami mindenkit igyekszik ellátni, a tulajdonos egyben a vezetője is. Volt egy időszak 2013 és 2015 között, amikor egyáltalán nem volt boltunk – mondta Zsebe Zsolt polgármester.

Hozzátette: nagy érvágás lenne a polgároknak, ha az utolsó üzlet megszűnne. Újlőrincfalva fellendülőben van, egyre több a turista, s ez a bolti forgalom növekedéséhez is vezet nyaranta. – Jelenleg kielégítő a választék, a húst, a pékárut és a tisztítószereket is beszerezhetik az itt élők. A nagyobb bevásárlásokat a környékben, az üzletláncokban ejtik meg – részletezte.

A szomszédos Poroszlón több üzlet is várja az ökoturizmusáról híres faluban élőket és pihenőket.

– A napi bevásárlást itthon intézem: kenyeret és felvágottakat veszek. A helyszűke miatt nincs annyiféle áru, mint a multiknál, de az alapvető dolgokat be tudom szerezni. Inkább az árak mutatják, hogy a kicsik nehezen tudnak lépést tartani – taglalja Szűcs Viktória, akit egy poroszlói élelmiszerbolt előtt kérdeztünk meg. – Mivel nincs jogosítványom, nem is tudnék mindennap átjárni másik településre. A nagy bevásárlást viszont havi két alkalommal valamelyik kisvárosban ejtjük meg.

A kiskereskedelmi üzletek számának hanyatlása már évek óta tart, ebben a vásárlási szokások is közrejátszanak. Poroszló szívében található Éva Mama Sajt és Delikátesz Boltja. A tulajdonos úgy gondolja, ha nem emeli az égbe az árakat, és megtalálja, hogy miből van hiány, talpon tud maradni, habár nehéz feladat. Kézművestermékek, szörpök, saját készítésű házi sajtok, különleges csokoládék, és a reggelihez péksütemények sorakoznak a polcokon.

– Türelmesnek kell lenni, figyelni a vásárlók igényeire. Hozzánk már Füzesabonyból is lejárnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a különböző ételintoleranciákra is. Most tesztelünk gluténmentes termékeket például. Próbacsomagot kóstoltatok a vásárlókkal, hiszen így tudom meg, minek lesz keletje. Nyáron a turizmus miatt mondhatni szárnyra kap a forgalom. Idén a máskor kritikus első két hónapban sem kellett kurtítani a nyitva tartást – nyilatkozta a tulajdonos, Simon Sándorné.

Az ételintolerancia egyre gyakoribb, és nem egyszerű ehhez igazodni a falvakban, ugyanis sok helyütt nincsenek az allergiásokra felkészülve. Apcon háromnál is több bolt van, ám a helyiek nem kifejezetten elégedettek a kínálattal.

– Gluténérzékenységet állapítottak meg nálam, ez nagy odafigyelést igényel – mondja a helybéli Juhász Kinga. – Nagyobb tételekért, széles választékért a fővárosba megyek. Ott rengeteg üzlet van kifejezetten e problémával küzdőknek. Hatvanban is találok dolgokat, de drágán. Ha pékáruhoz szeretnék jutni, megsütöm magamnak, igaz, erre munka mellett keveseknek van lehetősége.

Akad, aki elkerüli a helyi kiskereskedelmet.

– Már évek óta nem veszek itthon semmit. Petőfibányára járunk, ott van több jól felszerelt kisebb-nagyobb üzlet is. Azokban szerzünk be mindent. Kizárt, hogy be tudjak vásárolni itt Apcon, főként csak az idősek tesznek így, akiknek nincsen más választásuk – mondta egy férfi, aki kérte, a nevét ne említsük.

Tarnaszentmárián nagy gond, hogy tavaly ősz óta nincsen egyetlen nyitva tartó üzlet sem.

– Elég nehezen viseli ezt a település, mivel a lakosság közel hetven százaléka idős. A közlekedéssel sem vagyunk kisegítve, habár kaptunk ígéretet, hogy tavasztól egy járattal több lesz. Aki buszozni tud, Verpelétre megy át. Az időseknek pedig gondozó veszi meg a háztartásokban nélkülözhetetlen dolgokat – mondta lapunk kérdésére Flesch Gabriella polgármester.

– Most szervezik, hogy mozgó húsbolt járja a települést. A tejet és kenyeret jelenleg is házhoz viszik, hetente egyszer szódát is hoznak. Folyamatosan egyeztetek a vállalkozókkal, szeretném, ha újra működne nálunk bolt. Sajnos itt nincs akkora forgalom, hogy megfontolják az ajánlatainkat, mert az üzemeltetés költségeivel számolva kiderül, nem éri meg nekik. Szó volt róla, hogy helyiséget is biztosítanánk, sőt a rezsijét is állná az önkormányzat, de még így sem igazán akarnak belevágni – magyarázta a faluvezető. Ennek ellenére folyamatosan keresik a lehetőséget a kistelepülésen is.