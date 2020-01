Egyre kevesebb képeslap húzza az egri postások vállát is

Csak nagyon kevesen ragaszkodnak még a postán küldött képeslapok személyességéhez, egyre inkább online köszöntjük rokonainkat és ismerőseinket az ünnepek alkalmával. Különösen a külföldön élő családtagok esetében segítenek a kütyük.

Mindannyian emlékszünk még gyermekkorunk szépen kidolgozott, cirádás, díszes karácsonyi és újévi üdvözlőlapjaira. Az ünnepek alatt egész kis gyűjteményre tettek szert a családok. Szokás volt, hogy a teljes rokonság képeslapot váltott, mire beköszöntött az új év. Manapság azonban kihalóban van az üdvözletek papíron érkező, kézzel írott fajtája, pedig igazán különleges ez a mai világban, megállítja az időt. Egy, a megyeszékhelyen tevékenykedő postás elmondása szerint a képeslapok annak idején rengeteg munkát adtak nekik decemberben.

– Ha a kézbesítők vállát húzó táska súlya nem is változott sokat az évek alatt, de a tartalma igen: ma már magánlevelek és képeslapok a nagyobb ünnepek előtt is alig-alig lapulnak benne – mondja. Régen kilószám érkeztek az üdvözlőlapok, ünnepek táján ez adta a forgalmuk zömét. Ma ehelyett zömében számlákat és hivatalos leveleket kézbesítenek a postások.

Egy rózsaszentmártoni hölgy elmondta, ő még híve a hagyományos, képeslapon küldött jókívánságoknak.

– A rokonság messze él, én már egyedül lakom a faluban, a gyerekek pedig a fővárosban élnek. Mindannyiuknak rendszeresen küldök képeslapot, mindig december első felében. Ugyan ők nem viszonozzák ezt a szokást, de mindannyian felhívnak, amikor készhez veszik. A lányom minden évben elmondja, hogy jövőre ő is fog ilyeneket küldeni, de persze elmarad a lap. Kevés manapság az idő és sok a tennivaló – meséli az idős asszony. A példája nem gyakori, és a fiatalabb generáció nehezen veszi rá magát ilyesmire, egyszerűbb egy telefonhívás.

Alig néhány éve még szilveszter éjjelén szemfülesnek kellett lenni annak, aki telefonon szerette volna üdvözölni szeretteit éjfél után pár perccel. A rengeteg hívás torlódott, reménytelenül foglaltak voltak a vonalak, persze akkoriban a térerő sem volt a mai viszonyokhoz hasonló. Az internet és az okostelefonok mára úgy elterjedtek, hogy hamar felváltották a telefonhívásokat és az sms-eket az okostelefonba bepötyögött, és az üzenetküldő alkalmazásokkal útra bocsátott jókívánságok. Sokan már az ingyenes videohívásokra esküsznek, különösen igaz ez a távol élő rokonok esetében. A korábban Poroszlón élő Bertalan Tamara jelenleg Angliában él négy tagú családjával. A szülők, rokonok azonban itthon maradtak, s nem mindig sikerül a teendőket és szabadságokat úgy időzíteni, hogy a kinn élők hazajöhessenek az ünnepekre.

– Jobb híján videócsetelünk a családdal karácsonykor, de így teszünk szilveszter éjjel is. Személyesebb is, mint egy szimpla hanghívás – részletezi. Hasonlóakról számol be egy petőfibányai nő is, aki német nyelvterületről származik, és hazánkban házasodott meg.

Rokoni kapcsolatai így országhatárokon ívelnek át. A jeles napok alkalmával nekik sem egyszerű összehozni a családot, meséli.

– A bátyámmal és a nővéremmel különböző alkalmazások segítségével videohívással köszöntjük egymást. Országon belül azonban mi a férjemmel még küldünk képeslapot olyannak, akiről tudjuk, hogy szereti az ilyesmit. Nagyon szép szokás, ezért is megtartjuk – magyarázza.

Felpörgött a mobilnet az ünnepeken A mobilinternet-forgalom már a karácsonyi időszakban is több mint duplájára nőtt a Magyar Telekomnál a tavalyi hasonló időszakhoz képest – közölte a társaság. Ez azt igazolja, hogy évről évre egyre többen választják a jókívánságokhoz is okostelefonon vagy tableten elérhető különféle internetes üzenetküldési formákat, például az elektronikus levelet, a chat-et vagy a közösségi oldalakon elhelyezett posztokat. Ugyanakkor még mindig sokan választják a hagyományos SMS formátumot is az üdvözletek eljuttatásához, bár ezek száma évente öt-tíz százalékkal csökken. Míg 2017-ben még több mint 6 millió SMS üzenetet küldtek a Telekom ügyfelei rokonaiknak, ismerőseiknek az ünnepek alatt, addig idén alig több mint 5,1 milliót – ismerteti a társaság a közleményében.

