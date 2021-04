Egyre nagyobb a kerékpáros turizmus a Tisza-tó körül

Az időjárás nem mindig kedvez a szabadtéri programoknak, de ez nem tántorítja el az embereket a kerékpározástól. A Tisza-tó máris kedvelt helyszín, a jövőben a térség más részei is gyarapodnak majd bicikliutakkal.

Tavaly sorra dőltek meg a havi bringás rekordok, s a számokból már lehetett következtetni, hogy az éves érték is csúcsot dönt a Tisza-tónál. A tendencia úgy tűnik, folytatódik, hiszen szokatlan módon már az idei január-februárban is többen pattantak kerékpárra, mint a korábbi években. A Kötivízig kiskörei szakaszmérnöke arról tájékoztatott, januárban 147, februárban 321 duzzasztóművön áthaladó kerékpárost számláltak, s ilyen adatokra az említett hónapokat tekintve korábban nem volt példa. Fejes Lőrinc elmondta, a jó idő miatt egyre többen érkeznek a tóhoz két keréken.

– A pandémiás helyzet is magával hozza, hogy az emberek szívesebben töltik az idejüket a természetben. A Tisza-tó körül most már végig biztonságosan, panorámát adó kerékpárúton lehet haladni, köszönhetően a tavalyi fejlesztésnek is – mondta.

Nagy léptékű építkezés indulhat meg a jövőben a dél-hevesi térségben is. Szabó Zsolt térségi országgyűlési képviselő arról számolt be portálunk érdeklődésére, mindig rendszerben, hálózatban kell gondolkodni a kerékpárutak tervezésénél, hogy azok egybefüggjenek.

– Az Eurovelo nyomvonal nyugatról keletre húzódik. Apcnál tartunk most, utána csatlakozik Gyöngyös és Eger. Erre szeretnénk rácsatlakozni két helyen dél-hevesből. A tervezés, engedélyeztetés történik éppen. A kiviteli tervek is elkészülhetnek hamarosan a Nagyfüged, Tarnaméra, Boconád és Heves útvonalra, valamint a Heves és Hevesvezekény közötti szakaszra. Ebben az esetben az a cél, hogy a Tisza-tavat minél előbb elérjük – hangsúlyozta a képviselő.

Arról is szólt, a következő európai uniós ciklusra már megindult a tervezés előkészítése a Hevesvezekénytől a Hanyi-gáton futó tizenkét kilométernyi szakaszra, s ezzel a Tisza gátján haladó kerékpárút elérésére. Így két keréken lehet eljutni majd a tóhoz, s akár tovább Szolnok felé. Érintenék Tarnaszentmiklóst, és Pély irányába is elvinnék az utat. A Tisza-gáttól Pély központjáig is épül majd bicikliút, ez a beruházás már folyamatban van.

A másik útrendszer Siroktól indul, s elérve az Eurovelo nyomvonalát, Erdőteleknél csatlakozhat az új szakaszhoz. Megtudtuk, az Erdőtelek és Tenk közötti kerékpárút már a kivitelezési kiírás fázisában van. A jövőben ezt szeretnék bekötni Hevesre, s csatlakozva a Tisza-tó irányába futó útvonalhoz. Elmondta, emellett Heves városán belül van egy részben meglévő, régi kerékpárút, aminek a kivitelezési kiírása már megjelent. Felújítják, s teljessé teszik a szakaszt, mely kelet-nyugati irányba szelheti át a várost. Ez a helyi biciklis közlekedést teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé. Heves-Alatka sem maradna kerékpárút nélkül: a tervezett nyomvonal a horgásztavakat, s az ott lakókat teszi elérhetővé két keréken Hevesről.