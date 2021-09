Egyre nagyobb az igény a tanévkezdési támogatásra Lőrinciben

Még nem dőlt el, hogy a városban idén végre adnak-e tanévkezdési támogatást, de sokak szerint nem halogatható tovább a döntés.

A környező települések csaknem mindegyikén bevezették a tanévkezdési támogatás valamelyik formáját. Van, ahol alanyi jogon jár kisebb-nagyobb összeg, máshol igényelni kell; általános vélemény, hogy a juttatás megkönnyíti a szülők helyzetét a beiskolázáskor. Lőrinciben is számos indítvány született az említett kedvezményről – miként egyéb, ugyancsak szociális célú megoldás bevezetésére –, ám ezekből eddig egyiket sem sikerült elindítani. A késlekedés oka a pénzhiány, a prioritások között jelenleg az utak javítása elsőbbséget élvez.

Találtak egy másik, kedvező megoldást

A napokban adódott volna lehetőség arra, hogy változzon a helyzet. A képviselő-testület augusztus eleji ülésén hangzott el a bejelentés, hogy a megyei kormányhivatal felszólította az önkormányzat vezetését: szállíttassák el az Ady Endre utcában illegálisan felhalmozott, csaknem hetven köbméter hulladékot. A grémium, Víg Zoltán polgármester előterjesztése nyomán, a feladatra 3,7 millió forintot csoportosított át a zöld felületek gondozására szánt keretből.

Pár nap múlva az egyik helyi képviselő talált egy vállalkozást, amely jelképes összegért, tízezer forintért vállalta volna a szemét elszállítását és elhelyezését, erről szándéknyilatkozat is készült. Ekkor három képviselő rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte, hogy az így „megspórolt” pénzt fordítsák az általános iskolába járók tanévkezdési támogatására. Azért az idézőjel, mert nem tényleges megtakarításról, hanem átcsoportosításról van szó.

Végül nem született döntés, mert a grémium a polgármester javaslatára elnapolta az ülés folytatását, az indoklás szerint azért, mert meg kell vizsgálni, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a feladat elvégzéséhez szükséges engedélyekkel.

A kormányhivatal is állást foglalt

Hasonló esetekben ez megszokott eljárás, ám volt, aki már az ülésen megjegyezte, hogy a korábban kijelölt vállalkozó sem mutatta be a szükséges papírokat, akkor azonban a jegyző azzal érvelt, hogy ezt elegendő megtennie a szerződés megkötésekor. A helyzetet bonyolítja, hogy az egyik kezdeményező képviselő állásfoglalást kért a Heves Megyei Kormányhivataltól, s a válaszból kiderül: ha a korábban megbízott cég nem rendelkezik hulladékgazdálkodási engedéllyel, nem szerepel a nyilvántartásban, akkor még alvállalkozó bevonásával sem végezheti el a műveletet. Sőt – írják az állásfoglalásban – az önkormányzat át sem adhatja neki a hulladékot, magyarán nem köthetnek szerződést vele.

Még ezen a héten születhet döntés

A polgármesteri hivatalban azt vizsgálják, hogy a méltányosságot felajánló vállalkozás megfelel-e a feltételeknek. Közben több testületi tag is úgy foglalt állást, hogy bárhogyan alakul is a helyzet, az idei tanévkezdési támogatásra meg kell találni a pénzügyi fedezetet. Víg Zoltán úgy nyilatkozott: egy héten belül, azaz a napokban folytatják a rendkívüli ülést, amikor utóbbiról is határozhatnak.

Most a selypi épületet újítják fel

Míg a képviselők a támogatásról vitáznak, ma a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában is elkezdődik a tanév. A korábbiakhoz hasonlóan továbbra is a megszokottól eltérő helyszíneken zajlik az oktatás, a Rákóczi utcai telephely után ezúttal a selypi, Temesvári utcai épületet újítják fel. A munkálatok idejére a selypi osztályok a lőrinci épületben tanulnak. Az átjáráshoz, az előző tanévhez hasonlóan, ingyenes iskolabusz áll rendelkezésre, ami reggel a selypi épület mellől indul, s a lőrinci iskola előtt teszi le a gyerekeket, délután pedig visszaviszi őket Selypre. A járművön pedagógus kísérő is utazik a gyerekekkel. Az is a tanulókat érintő információ, hogy szeptember 2-án, csütörtökön csak azok étkezhetnek, akik augusztus 15-ig leadták erre vonatkozó igényüket.

