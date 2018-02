Egyre népszerűbb a táncoktatás

Két csoportban is táncolnak a gyerekek Bélapátfalván, s alig várják már a következő versenyeket.

Közel húsz éve működik Bélapátfalván tánccsoport, amelynek megalakítását 1999-ben a művelődési ház akkori igazgatója, Mező Ervin kezdeményezte. Első aranykorát a kétezres években élte a csapat Takácsné Csank Judit vezetésével, de az akkori gyerekek ma már középiskolába, főiskolára, egyetemre járnak. Néhány évvel ezelőtt, 2013-ban szervezték újra a tánccsoportot. Óvodásokkal, első osztályos diákokkal kezdték el a munkát, akikből erős gárda alakult az évek folyamán.

– Az órákat a művelődési ház vezetése is támogatta, hiszen az a legfőbb célunk, hogy átadjuk a zene, a tánc, a mozgás szeretetét a gyerekeknek. Hetente egy foglalkozást tartunk péntek délutánonként – mondta­ Takácsné Csank Judit, a Bélapátfalvi Tánccsoport és az egri Csillag Táncstúdió vezetője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A bélapátfalvai, szilvásvá­radi, mikófalvi, balatoni, nagyvisnyói gyerekek pedig már két csoportban gyakorolnak, ­hiszen egyre többen jelentkeztek a foglalkozásokra. A gyerekek előbb játékos mozgáselőkészítő foglalkozásokon vesznek részt, majd ismerkednek a táncgimnasztikával, a klasszikus balett alapjaival, modern táncokkal, karaktertáncokkal és népek táncaival. Évente több alkalommal is bemutatják tudásukat. Az egri színházban az ottani növendékekkel közösen vettek részt az évzáró műsoron, nyáron pedig az egriek látogattak ki egy hétre a nyári táncművészeti táborukba. 2016-ban elindultak első országos versenyükön is. Ettől kezdve még nagyobb figyelem irányult rájuk, mindenki számára látható, milyen kemény munkát végeznek. Az önkormányzat már az első megmérettetés alkalmával támogatta őket az utazásban.

A bélapátfalvi táncosok két arany, egy ezüst és egy bronz minősítést értek el eddig az országos minősítőkön Beküldött fotó

– Ugrásszerű változás következett be tavaly január óta, amióta Mezőné Kovács Edit, a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média NKft. igazgatója meghív minket szerepelni a városi ünnepségekre, eseményekre. Már ismertek és népszerűek vagyunk a városban, várják a fellépéseinket. Részt vettünk már kiállításmegnyitón a Gesztenyés Kiállítóházban, valamint január közepén a tanuszoda átadásán is – idézte föl Takácsné Csank Judit.

Az első versenyükön, 2016 decemberében egyébként egyből nagy sikert aratott a csoport, Nyíregyházán, a Revolution Dance Cup sorozatban a Kis etüd Itáliából című produkciójukat mutatták be, s ezzel országos arany minősítést kaptak. Tavaly áprilisban részt vettek a kupasorozat tavaszi fordulójában is, ekkor már mindkét csoport utazott. A kisebbek ezüst minősítést szereztek gyermek C kategóriában, a nagyobbak pedig Lila álmok című bemutatójukkal bronz oklevelet kaptak. Egy hónappal később, az Egerben rendezett Miénk a tér megyei fesztiválon a nagyok kiérdemelték a Stílus különdíjat. Tanárnőjük erre különösen büszke, hiszen ezzel a tánc, a zene, a ruha és a koreográfia teljes összhangját ismerte el a zsűri. Decemberben ismét arany minősítést kaptak, ezúttal Tiszavasváriban egy országos viadalon, új koreográfiával, a Boszorkánykonyhával.