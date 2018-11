Ha lassan is, de a falvakban is egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, a környezettudatos gondolkodás. Az Eger ­környéki kis­településeken is bőven találni­ ebben a témában jó gyakorlatokat, most ezek közül szedtünk össze egy csokorravalót.

Egyre több helységben tartanak a környezetvédelemről előadásokat, de akad település, ahol a feleslegessé vált palántákból szerveznek börzét, s a közösségi rendezvények szervezésekor is nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra. Felsőtárkányban egyik ­nyári rendezvényükön különleges, ehető tányérokon kínálták a fogásokat, annak érdekében, hogy ne egyszer használatos, műanyag tányérokkal szennyezzék a környezetet. Az akció próba volt, de lehet, hogy rendszeresen alkalmazzák majd. A községben a legtöbb középület energiatakarékos, az iskolában ­például pellet kazánnal fűtenek, amely azért különleges, mert megújuló vagy újrahasznosított alapanyaggal is működ­tethető. Novajon már közösségi rendezvényt is kreáltak a szemétszedésből, majálisuk előtt közösen tisztították meg annak helyszínét, utána pedig közös bográcsozást tartottak. Noszvajon hamarosan külön önkormányzati rendeleteket vezetnek be a környezet- és levegővédelemmel kapcsolatban, mert egyre nagyobb igény mutatkozik erre. – Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt kap településünkön a környezettudatos gondolkodás, szemléletváltás – fejtette ki Szabó Péter alpolgármester. – A helyiek alapítottak egy Ökokört, ennek keretében rendszeresen szerveznek szemléletformáló előadásokat, de környezettudatos kezdeményezéseket is indítanak. A turisztikai vállalkozásaink, szállásadóink is abszolút öko irányba mozdulnak el. Van olyan helyi szállásadó, aki elektromosautó-töltőállomást is kiépített a saját költségére. Épp emiatt az önkormányzatnál fontosnak éreztük, hogy rendeletek szintjén is jelenjen meg a környezetvédelem. A települések legtöbbje igyekszik közintézményeit minél energiatakarékosabbá tenni. Ehhez számos pályázat állt rendelkezésre, de van, ahol önerőből is fejlesztenek. Demjénben pályázati forrásból cserélik ki a nyílászárókat az önkormányzatnál, önerőből a belső világítótesteket is energiatakarékosra cserélik. Egerszalókon folyamatos a középületek energetikai korszerűsítése, Tarnaszentmárián a közösségi ház lett energiatakarékosabb, Nagytályán az óvodát korszerűsítik. A cél közös, a minél kisebb ökológiai lábnyom hátrahagyása. A megyeszékhely jó példával jár elöl

Egerben szinte évről évre újabb környezetvédelmi kezdeményezések látnak napvilágot, amelyek közül rengeteg a civil akció. A Zöldpanel Egyesület például azért dolgozik, hogy a panelben élők környezetét zöldebbé, esztétikusabbá tegye, emellett sokat tettek azért is, hogy a felsővárosi lakások energiahatékonyabbakká váljanak. Minden évben megünneplik Egerben a Föld napját is, melyen előadásokkal, interaktív programokkal igyekeznek elterjeszteni a környezettudatos szemléletet. Az Európai Mobilitási Hét célja pedig a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése: ha csak néhány napra is, de több százan szoktak kerékpárra, buszra váltani a rendezvény hatására.