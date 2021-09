Egyre népszerűbbek a bölcsődék Heves megyében

Egyre könnyebb a családoknak a bölcsődében elhelyezni a gyermeket, a kormány 170 milliárd forintot költött az elmúlt tíz évben bölcsődefejlesztésekre és férőhelyek bővítésére.

Ezt ne hagyja ki! Lezárult a vizsgálat: Karácsony nem oktathatott volna a Corvinuson

Megoszlanak a vélemények, hogy jót tesz-e a gyermek fejlődésének a bölcsődei elhelyezés, mindenesetre sokan választják ezt a megoldást.

Egerben minden jelentkezőt fogadni tudtak idén, ennek részleteiről Perczéné Bocsi Orsolya, a Gyermekjóléti és Bölcsődei Igazgatóság vezetője számolt be lapunknak. A megyeszékhelyen négy bölcsődében összesen 260 férőhelyen várják a kisgyermekeket. Amennyiben bölcsődei csoportokban vannak üres férőhelyek, időszakos jelleggel a szülő által igényelt alkalommal, elfoglaltságának idejére gyermekfelügyeleti szolgáltatást is nyújtanak. Két bölcsődében külön időszakos gyermekfelügyeleti csoport is működik, ahol összesen 18 gyermek elhelyezése biztosított hasonló céllal. A családi bölcsődékben négy csoportban összesen 28 kisgyermek fogadására van lehetőség.

– Bölcsődei csoportjainkban az idei nevelési év kezdetén minden elhelyezést kérő szülő gyermekét fel tudtuk venni, az ellátás kezdete természetesen a fokozatos beszoktatás szabályai szerint alakul. Bölcsődei csoportjainkban felvétel során előnybe részesítjük a munkaviszonnyal rendelkező, egyedülálló, három vagy több gyermeket nevelő szülők gyermekeit, illetve a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket, továbbá a védelembe vett gyermeket – fogalmazott a szakember.

Hozzátette, a szülővel közös fokozatos beszoktatás két hétig tart általában. Főszabály szerint a csoportban egyszerre csak egy gyermeket szoktat be a kisgyermeknevelő, tehát nagyjából kéthetente bővül a csoport létszáma, amíg el nem érik a maximális 12–14-et. Amennyiben a kisgyermek nyitott az új helyzetre, a tíz nap rövidebb is lehet, és ugyanígy tovább is tarthat, ha nehezen szokja meg a bölcsődét.

Jagodics Milán hatvani polgármesteri kabinetvezető érdeklődésünkre elmondta, náluk 108 bölcsődei férőhely van, 84 az óhatvani intézményben, 24 az újhatvaniban. A férőhelyek száma az utóbbi években nem növekedett. A bölcsőde iránt nagy az igény a városban, minden jelentkezőt ebben az évben nem tudtak fogadni az intézményekben, jelenleg húsz gyermek van várólistán. Éppen ezért az önkormányzat már dolgozik egy koncepción, amely növelné a férőhelyek számát, a beruházást pályázatból fedeznék.

– Hallani mindenfélét arról, hogy jót tesznek-e a gyereknek a bölcsődei évek. Jómagam is voltam bölcsődés, semmire nem emlékszem belőle, és az édesanyámhoz fűződő viszonyomon se hagyott nyomott a korai elválás. Én is bölcsődébe fogom járatni a lányomat. Hamarosan kezdődik a beszoktatás, egy kicsit izgatott vagyok, hogyan megy majd, de úgy vettem észre, hogy jól kijön a társaival. Remélem, hogy ha nem leszek mellette, akkor is jól érzi majd magát a többiek között – nyilatkozott lapunknak egy egri fiatal anyuka.