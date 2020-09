Egyre több a fertőzött, lemondták a városi rendezvényeket Gyöngyösön

A megbetegedések és a legfrissebb adatok azt bizonyítják, hogy az utóbbi hetekben nagyon elszabadult a koronavírus terjedése az országban és Gyöngyösön is. Egyre több a fertőzött és a beteg, ezért különösen fontos a higiénés szabályok és az óvintézkedések betartása – hangsúlyozta Hiesz György, Gyöngyös polgármestere péntek délutáni online megtartott sajtótájékoztatóján.

– A mai nap döbbenetes számot kaptunk, kiderült, hogy már 459 fertőzöttet regisztráltak az országban, akiknek az átlagéletkora 26 év. Ez arra utal, hogy a fiatalok a nyár végén megrendezett táborokban, gólyatáborokban, valamint a szórakozóhelyeken fertőződhettek meg leginkább – mondta sajtótájékoztatóján Hiesz György polgármester, aki kiemelte: Gyöngyösön is egyre több a fertőzött, pénteken 17-et tartottak nyilván, emellett sokan, főleg a fertőzöttek családtagjai, közvetlen kontaktjai is karanténban vannak.

A gyöngyösi munkahelyeken is elszaporodott a fertőzöttek száma, a városban két nagyobb cég is érintett, ahol több dolgozó is megfertőződött.

– Mint ismert, az augusztus 27-ei testületi ülésen részt vett egy képviselő, akinek a felesége koronavírussal fertőzött beteg. Miután a képviselő az ülésen több kontakt személlyel, többek között városvezetőkkel, igazgatóságok vezetőivel, valamint a városháza több dolgozójával is érintkezett, szeptember 2-tól teljes otthoni munkát rendeltem el a kollégáimnak – tudatta a polgármester, aki, miután tudomást szerzett a kollégája családjában történtekről, szerdán reggel saját költségén – egy másik városházi vezetővel együtt – koronavírus-tesztet készíttetett.

Még ugyanezen a napon, a gyöngyösi kórházban, a városháza több dolgozójánál is elkészítették a Covid-vírus kimutatására alkalmas tesztet.

– Nagyon remélem, hogy a későbbiekben sem lesz semmi gond, hiszen a kollégáim és az én eredményem is negatív lett – tette hozzá a városvezető, aki azt is elmondta, a testületi ülésen résztvevő képviselők is átestek már a tesztelésen, ám az ő eredményük még nem ismert.

– Jelenleg várjuk az ÁNTSZ karanténra való határozatát. Bizakodóak vagyunk, mert az előzetes tájékoztatás szerint nem lesz szükség hatósági megfigyelésre, hiszen a védelmi intézkedések mint a maszkhasználat, a megfelelő távolságtartás és a szükséges fertőtlenítés valószínűleg megakadályozták a vírus terjedését – nyomatékosította Hiesz György.

A polgármester kitért arra, hogy az oktatás újraindulása, és az óvodákban folyó munkák miatt különösen fontos, hogy nagyon vigyázzunk egymásra, hiszen sok a fertőzött, nagyon sok a fertőzési góc, ezért minden higiénés szabályt be kell tartani.

– Kérek mindenkit, aki fiatallal találkozik, és koronavírus-fertőzésre utaló tünetei vannak, azonnal forduljon orvoshoz, és maradjon otthon. Különösen kérem az időseket és a krónikus betegeket, hogy nagyon vigyázzanak magukra! – hangsúlyozta a polgármester.