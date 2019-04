Egyre több a gyermek, sokan szeretnének bölcsődét Noszvajon

Az elmúlt években a turizmus fejlesztése állt az első helyen Noszvajon, ám mostanra fordult a kocka, a helybeliek kiszolgálása vált a fő feladattá. Egyre több család költözik ide, ez kihívások elé állítja a település vezetését.

Nagy örömükre rengetegen döntenek úgy, hogy náluk szeretnének letelepedni, az ország számos pontjáról, de még külföldről is költöznek Noszvajra.

– Az óvodánkba már többen iratkoznak be, mint amennyi nagycsoportos elballag, és sokan igényelnének bölcsődei ellátást is. Azon dolgozunk, hogy bővíthessük az óvodát, és a legkisebbeknek is biztosítsunk felügyeletet – mondta el lapunknak Szabó Péter.

Az alpolgármester hozzátette, pályázati támogatásból szeretnék a fejlesztéseket elvégezni. Az óvodájukat egy csoportszobával tervezik bővíteni, és pályáznak egy kétcsoportos, huszonhat gyermeket befogadó, új építésű bölcsődére is. Utóbbi 190 millió forintos beruházás lenne, s mivel a pályázat minden feltételének megfelelnek, remélik, zöld utat kapnak.

Mindkét projekthez megvannak már a terveik, előkészítettek mindent. Az óvoda bővítése esetén ideiglenesen egy csoportot át kéne helyezniük a munkálatok idejére, a focipályánál található öltözőt alakítanák át csoportszobává.

Több beruházást is előkészítenek, és van, amelyiknek hamarosan a kivitelezése is elindul. Bóta Géza polgármester elmondta, a múlt évük az erőgyűjtésről szólt, idén azonban az év minden szakában várható valamilyen tennivaló.

Hozzátette, 390 millió forint az idei költségvetés, amiben már több pályázati támogatás is szerepel, minden forintnak megvan a helye. Nyáron korszerűsítik az iskola tornatermét. A patakparti termelői piactér is hamarosan elkészül, utóbbi egyben vonzó közösségi tér lesz programokkal. Május első heteiben indul, és nagyjából június végéig tart majd a 2509-es út, a falu református templomától Szomolya irányába haladó egyik fő útszakaszának a felújítása, ezt több mint másfél kilométer hosszan teszi rendbe a közútkezelő. Önerőből is végeznek beruházásokat. Jelenleg is tart a járdafelújítási programjuk, most a hivatal előtti szakaszt teszik korszerűbbé száz méter hosszan. Építettek új stéget Síkfőkúton, valamint dolgoznak útjaik és a vízelvezető árkok karbantartásán.

A turizmus továbbra is szárnyal Noszvajon. Tavaly tizennyolc százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a 2017-eshez képest. A befektetők szemében is vonzó a falu. Az elmúlt években számos új szállás nyílt, köztük olyan színvonalas helyek, amelyek újabb, igényes vendégeket vonzanak a községbe. Az eddig is színes programkínálatuk tovább bővül. Egy külső beruházó jóvoltából új fesztivált indítanak hagyományteremtő céllal. Nemrégiben új cukrászda nyílt, s egyéb vendéglátóhelyekből sincs hiány. Mindent megtesznek azért, hogy elégedetten távozzanak a turisták, és visszatérjenek.