Egyre több a naperőmű, kedvezőbb ugyanis telepíteni

Több könnyítés is segítheti a napelemes rendszerek terjedését ez évtől. Csökkent a napelemek termékdíja, s olyan új rendelkezés is hatályba lépett, amely a földtulajdonosok számára jelent számos kedvezményt a fotovillamos erőművek telepítéséhez. Mindez fellendítheti a napelemek piacát.

– A termékdíj csökkenése általánosan, minden naperőműves rendszer telepítéséhez anyagi könnyítést jelent – jelenti ki a változásokról Kádár Éva. Az Energo­plusz Kft. ügyvezetője kifejti­, a változás érvényes a háztartási méretű kiserőművekre – melyek családi házakat, kisebb vállalkozásokat ellátó rendszerek –, az 50 kilowatt fölötti teljesítményű kiserőművekre, s az 500 kilowattnál nagyobb naperőművekre. A január 1-jei változással 57 forintra csökkent a napelem termékdíjának kilogrammonkénti átlagára. Ez ötvenszázalékos mérséklés a korábbi 114 forinthoz képest, amit 2015-ben vezettek be, és azóta változatlan volt. A redukálással modulonként 1000-1300 forinttal kell kevesebbet fizetnie a tulajdonosnak.

A napelemek felszereléséhez mindenekelőtt a legfontosabb tényező a megfelelő szakértelem Fotó: Berán Dániel

– Több száz vagy több ezer modulból álló naperőmű telepítése esetén ez jelentős megtakarítást jelent az eddigi árakhoz viszonyítva – fogalmaz a megújuló energetikai szakértő. Hozzáteszi, mindez javítja a megtérülést és fokozza­ a telepítési kedvet is. A magánszemélyek számára ösztönzőleg hat az e célra igénybe vehető nullaszázalékos hitel is. – Nem is beszélve arról a tudatról, hogy nem kell többé villanyszámlát fizetni.

Mindazonáltal sokat vár a szakma egy nemrég megjelent kormányhatározattól, ami jelentős könnyítést ad a nagyobb napelemes beruházásokhoz. Az intézkedés fő célcsoportja a földtulajdonosok köre, akiknek számos kedvezményt, támogatási formát irányoz elő. A terület művelés alóli kivonásának ideje jelentősen lecsökken. Ez pedig egyebek között nem kevés utánajárási időtől kíméli meg a beruházókat.

– Kellő pályázó esetén – e rendelkezés nyomán – megduplázódhat Magyarország jelenlegi fotovillamos kapacitása­ – vélekedik Kádár Éva. Szerinte­ ­hazánk jó úton jár a naperőműtelepek létesítésében, évről évre exponenciálisan nő a számuk. Bíznak benne, hogy ez a tendencia így is marad.

Úgy gondolja, nagyon fontos, hogy minél szélesebb körben terjedjenek el ezek a rendszerek.

– Egymást érik a klímacsúcsok, de a problémák megoldásáról nem csak beszélni kell, cselekedni is szükséges – fogalmazza meg határozott véleményét az ügyvezető. Szavai szerint a környezetvédelmi szempontokon túl anyagilag is kifizetődőbb a fosszilis energiáról a megújulókra váltani.