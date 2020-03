Egyre több kereskedő szállítja házhoz a megrendelt árukat Hevesben is

Az időseknek is kényelmesebb és biztonságosabb, ha megrendelik a szükséges élelmiszert, ­takarítószert, hiszen akkor ki sem kell mozdulniuk. A kereskedők közül is egyre többen nyergelnek át a házhoz szállításra, ezt tapasztaltuk a megye­székhely mellett több ­településen is.

Szűkebb hazánkban is egyre több bolt vállalja, hogy egészen a küszöbig viszi a kért árucikkeket. A Pétervásárai járás településein is megmozdultak a kiskereskedők, hogy segítsenek a bajban. Sok településen megszervezték a házhoz szállítást, s ez csökkenti az önkormányzatok, például az idősek ellátásában vállalt teendőit is. Bodonyban a Vince kisbolt a járvány miatt vállalta, felkeresi azokat, akiknek a válsághelyzetben gond lenne a bevásárlás. Ingyenes kiszállítást vállalnak a faluban élőknek. Itt hétfőtől péntekig napközben adhatják le a rendeléseket telefonon, az áru pedig délután öt óra után érkezik a higiéniai szabályok betartásával.

Falun is megtöltik a törzsvásárlók kosarát

Bükkszenterzsébeten a Diána ABC várja a helyiek kéréseit, felveszik a rendelést, kiviszik az árukat. A szomszédos Tarnaleleszen is igénybe vehetik a szolgáltatást, ám ott csak a háromezer forint feletti vásárlások esetében viszik ki ingyen a megrendelt tételeket.

Személyes tapasztalat, hogy Kerecsenden, a Jókai úti kisboltban is készségesen segített az üzletvezető. Mivel rendszeresen jár vásárolni Egerbe, vevője kérésére ő vette meg és szállította haza a zsákos burgonyát, hagymát és néhány fontos tisztítószert. Ő nem hirdetett most ilyen szolgáltatást, ám a környéken élő, idősebb vásárlói mindig számíthatnak rá.

Az egri Mátyás ­Csemege is házhoz viszi a megrendelt árut, sokan élnek is ezzel a lehetőséggel – erről számolt be a Heol kérdésére az ott dolgozó Nagy Viktor. Úgy fogalmazott, főként az idősebbek veszik ezt igénybe, és azok a családok, ahol betegség miatt veszélyeztetett gyermek is van. Van, aki precíz listát készít, mi mindenre van szüksége, de akadt már olyan is, akinek egy-egy dolog hiányzott csak például az ebédjéhez. Próbálják arra ösztönözni a megrendelőket, hogy írják össze, mit szeretnének, hiszen minél ritkábban mozdul ki, illetve rendel valaki, annál kisebb az esélye annak, hogy összeszedi a vírusfertőzést. Mindezzel az a céljuk a kereskedőknek, hogy ahogy tudják, támogassák a vevőik körét.

Előfordul gyógyszerhiány és dobozkorlátozás is

A gyógyszertárak sem voltak könnyű helyzetben az utóbbi hetekben, de úgy tűnik, lassan kezd normalizálódni a helyzet. Még mindig vannak azonban olyan készítmények, melyekhez nehezebben lehet hozzájutni.

Dr. Kóró András, az egri Dobó Téri Kígyó Patika vezető gyógyszerésze elmondta, a térséget ellátó nagykereskedők nyakába hatalmas, három-négyszeres forgalom zuhant, így folyamatosan áruhiány volt a patikákban. A rendelhető dobozok számát is korlátozták a kereskedők.

Dr. Kóró András arról számolt be, hogy például az egyik gyógyszergyár keresett vitaminja jelenleg sem elérhető, persze ezt más termékekkel lehet pótolni. Vannak hiánycikkek, de ilyesmi máskor is előfordul. Az elmúlt hetekhez képest azonban ők is azt tapasztalták, hogy kezd normalizálódni a helyzet.

– A szájmaszk, a fertőtlenítő és a védőkesztyű beszerzése továbbra sem egyszerű, napról napra változik a helyzet. Eléggé „megvadult” a piac – fogalmazott a patikus.

– Az importőrök minden lehetséges módon emelték az árakat. A korábban filléres sebészeti szájmaszkok ára most 5–600 forint körül mozog. A jobb minőségű maszkok beszerzési ára is hatalmasat ugrott, a régen körülbelül 500 forintos FFP2-es maszk 2500–3000 forint, míg az FFP3-as ma hatezerbe kerül. Amik korábban hozzáférhetőek voltak, azok a magyarországi raktárakból kerültek ki, azonban most a külföldi szállítmányokra várunk. S mire a ideérnek, például Kínából, ennyire felmegy az áruk – tette hozzá.

Azt ajánlja, hogy a vevők telefonon érdeklődjenek, vagy figyeljék a közösségi oldalakat, mert időszakosan érkezik kesztyű és szájmaszk is a patikákba. A paracetamol­tartalmú készítmények iránt is hatalmas volt a kereslet. Még most is akadnak olyan termékek, amelyeket jelenleg sem tudnak biztosítani, mert nehéz beszerezni őket.

A szakember kitért arra is, hogy a receptre kapható gyógyszerek között is előfordultak olyanok, melyek egy időre elérhetetlenné váltak. A krónikus betegek többsége az ajánlásnak megfelelően kiváltotta a három hónapra felírt piruláit, melyekből több időlegesen eltűnt. Ebben a körben akadtak vérnyomás-, illetve koleszterinszint-csökkentők és szívritmusszabályzók is.

Az üzletláncok változtattak a nyitvatartáson

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. valamennyi hazai Spar és Interspar áruházának nyitvatartását újragondolta a veszélyhelyzetre, illetve a megváltozott vásárlói szokásokra való tekintettel. Az üzletek hétfőtől péntekig átlagosan 6 óra 30 és 19 óra között, szombaton és vasárnap áruházanként eltérő idősávban tartanak nyitva a továbbiakban.

Április 2-ától ideiglenesen rövidíti több mint kétszáz áruháza nyitvatartását a Tesco országszerte, átlagosan két órával. A vásárlók és a bolti munkavállalók érdekében hozott friss döntés szerint az új működési rendről az áruházak bejáratánál és a cég weboldalán tájékoztatnak majd – értesült a Magyar Nemzet.

Az eddig éjjel-nappal üzemelő Tesco hipermarketek egységesen 6 és 22 óra között várják a vevőket. Az ­Expressz üzletek eddig 6-tól 22 óráig működtek, a jellemzően lakóházak között lévő kisebb egységek a következő hónaptól két órával hamarabb, vagyis 20 órakor zárnak.