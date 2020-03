Egyre többen szállítanak ki ételt, egyre többeknek Heves megyében

Megyénk éttermei is feltalálták magukat, hogy megtartsák a vendégkörüket, kiszállítják az ételeiket azoknak, akik megrendelik.

Dobos György, az egri Bodega Bisztró és Barbecue vezetője a Heol kérdésére elmondta, szerencsére ők jó helyzetben voltak, mert a vállalkozás már korábban hat évig foglalkozott streetfood fogásokkal. Az ebéd-menü kiszállításuk pedig október óta zajlik, így csak fel kellett éleszteni a régi csatornáikat, hogy egy minimális marketingköltséggel szinten tudják tartani magukat. A cél az, hogy ne kelljen senkit elküldeni, sem bezárni az egységeket.

– A sokak szerint várható lakhelyelhagyási tilalom alatt még számítunk egy ugrásszerű növekedésre, de nem tudjuk, meddig lesz az emberek nagy részének pénze rá, hogy rendeljen. A nagyobb probléma az alapanyag és a csomagolóanyag beszerzésekkel volt kezdetben. Sajnos a felvásárlások miatt sok mindenben készlethiányt tapasztaltunk, volt, hogy csak kevesebbet tudtak küldeni egy-egy termékből. S akadtak olyanok, amelyeknek megnövekedett az ára. Szerencsére az ellátás mostanra nagyjából normalizálódott – részletezte.

Igen sok vendéglő most kényszerpihenőre tért

Az átmeneti drágulás már csak inkább a kisebb kereskedőknél figyelhető meg. Néhány vendéglátóhely pedig, amelyek nem tudtak alkalmazkodni, pár nap után inkább kényszerpihenőre tértek.

– Érezhető, hogy erősödik a kiszállítás forgalma, a helyben fogyasztások száma még a délután három óráig tartó üzemeléssel is közel nullára redukálódott. Ez egyébként megnyugtató, hiszen azt mutatja, hogy hallgatnak az emberek a hatóságokra. Most viszont folyik a „marketingcsata” a talpon maradt éttermek között a piacért – közölte Dobos György.

Kun Frigyes, egy belvárosi egri kávébár vezetője úgy fogalmazott: csütörtök óta áttértek a kiszállításra. A vevők webshopjukon keresztül választhatják ki a kívánt terméket. Mint mondta, a legtöbben jellemzően nagybevásárlást bonyolítanak, valamint a kért árut bisztrótermékkel is vegyítik a rendelni vágyók.

Gondoltak a diétázókra is a rendelhető menünél

A járványügyi veszélyhelyzetben a vendéglátó egységek is igyekeznek életben maradni. Ugyanakkor segítséget adni abban, hogy a polgároknak a megszokottól eltérő élethelyzetben is szolgáltatást nyújthassanak és megkönnyítsék mindennapjaikat. Ehhez csatlakozott a Kékes Étterem is.

– Új szolgáltatással jelentkezünk a hét öt napján – árulta el lapunk kérdésére Kósa László, a gyöngyösi közétkeztetést is biztosító Mátraparty Kft. ügyvezetője.

– Évtizedek óta működik, hogy a rendezvényekre hideg-meleg ételeket és szendvicsféléket biztosítunk. Emellett előre kiválasztható, minőségi­ebéd-kiszállítást vezetünk be a rendkívüli helyzetre tekintettel. A menüt egyszer használatos eszközökbe csomagolva szállítjuk az előzetesen megadott címre. Gyöngyös vonzáskörzetében is „kézbesítjük” a fogásokat. Munkahelyekre vagy otthonokba is veszünk fel rendelést – részletezte az ügyvezető.

Hozzátette: számukra is hasznos lesz ez a szolgáltatás, de azoknak is, akik valamilyen ételintoleranciával küzdenek. A diétához ugyanis ezekben a nehéz időkben korlátozottabbak a lehetőségek. Az étterem munkatársai telefonon segítenek a választásban az ételérzékenységben szenvedőknek is, a napi menüsoron kívül az étlap teljes választéka rendelkezésükre áll.

– A jelenlegi járványügyi helyzethez alkalmazkodva nagy figyelmet fordítunk a szükséges higiéniai követelményekre. Ha szükséges, rendelésnél jelezhetik, hogy futár kollégánk hova helyezze el a csomagot, ezzel is csökkentve a személyes érintkezést, és a vírus terjedésének lehetőségét. Emellett akár banki átutalással is fizethetnek, ha úgy érzik, ez biztonságosabb – hangsúlyozta a Kósa László.