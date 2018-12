Egyre többen végeznek önkéntes munkát Magyarországon

Több mint 30 éve ünnepeljük december 5-én az önkéntesek világnapját.

Magyarországon folyamatosan növekszik mind az önkéntes tevékenységet végzők, mind pedig az önkénteseket fogadó szervezetek száma, köszönhetően annak, hogy a kormány az elmúlt években is kiemelten kezelte és kezeli jelenleg is az önkéntességet – tájékoztatott közleményében Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Kiemelte: számos olyan kormányzati intézkedés született, amellyel az önkéntesség megítélése és népszerűsége egyre kedvezőbb az emberek körében, úgy is fogalmazhatunk, „divat” lett önkénteskedni.

A 2012-ben megalkotott Nemzeti Önkéntes Stratégia az önkéntességet olyan tevékenységként határozza meg, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választás és motiváció alapján, a pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez más személy, személyek vagy a közösség javát szolgálva.

Az önkéntes tevékenységet végzők nagy része civil szervezeteknél, azaz alapítványoknál és egyesületeknél folytat hasznos munkát. A kormány a társadalmilag beágyazódott, hozzáadott értéket képviselő civil szervezeteket támogatja és segíti, hiszen az életnek számos olyan területe van, ahol a civilek az állami intézményrendszer eredményes segítői.

2018. december 3-án az önkénteseket fogadó nyilvántartott szervezetek száma 11.442, az önkéntes munkát folyamatosan végzők száma megközelíti a félmilliót, amelynek 95 százaléka civil szervezeteknél folytat tevékenységet.

A kormány fontos törekvése, hogy a felnövekvő nemzedék már fiatal korban ismerje meg a közösségi gondoskodást és a karitatív tevékenységet, mint alapértéket, és a segítő tevékenység végzésén keresztül fejlődjenek az iskolások olyan kompetenciái, mint a felelősségvállalás, felelős döntéshozatal, együttműködés, empátia, konfliktuskezelés és problémamegoldás. Ezért került bevezetésre 2016. január 1-jétől az iskolai közösségi szolgálat, amelynek keretében a középiskolások esetében az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele az ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Immár a harmadik olyan évfolyam fog érettségizni jövőre, amely teljesítette a közösségi szolgálatot, ha úgy tetszik az önkéntesség „előszobáját”. Hiszen a közösségi szolgálat alatt megtanult, kifejlődött kompetenciák egyenes utat adnak a későbbi önkéntes tevékenység végzéséhez.

Fontos megemlíteni, hogy a kormány az elmúlt időszakban nagyságrendekkel növelte a civil szervezetek állami támogatását. Míg 2010-ben 144 milliárd forintot, addig 2016-ban már 240 milliárd forintot fordított a társadalmilag értékes munkát végző civil szervezetek munkájának támogatására.

– Köszöntjük tehát az önkénteseket és köszönjük az áldozatos tevékenységüket, amelyeket tágabb környezetükben végeznek nap mint nap – fogalmazott Nyitrai Zsolt. – Az önkéntes tevékenység olyan humán erőforrás, amely egyrészt hozzájárul társadalmunk erkölcsi, szociális, kulturális fejlődéséhez, másrészt a gazdaság – nemzeti jövedelemben mérhető – erősödéséhez.

