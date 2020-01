Egyre többször bukkannak illegális szemétlerakókra Heves megyében

A hulladékelszállítási lehetőségek adottak, csak a saját költségein akar spórolni az, aki a közösség kontójára viteti el a hulladékot.

Hegyekben állt az építési törmelék Eger külterületén, az Egerbakta felé vezetőn 24-es úttól úgy másfél kilométerre, tudtuk meg dr. Bánhidy Pétertól, Eger aljegyzőjétől.

– A lerakásról a mezőőri szolgálattól szereztünk tudomást. Lerakójának beazonosítása folyamatban van, ami után hulladékgazdákodási eljárást indítunk és a jogi csoport továbbítja a rendőrségnek az esetet – részletezte, s hozzátette: a szemétkupac a nyilvánosságra kerülése után kivételesen gyorsan el is tűnt.

– Novaj határában sajnos akad hulladékból mindenféle, amit el lehet képzelni. Elhullott állattetem, pelenka, tű, autógumi és használt higiéniás termékek. A határt borító szemét okozói túlnyomórészt nem novaji polgárok. Édesapám tevékenykedett hulladékszállításban, bevett szokás volt, hogy ha találtak valamilyen beazonosításra alkalmas iratot a kupacokban, elmentek és felszólították az illetőt – ezt már Demkó Gábor, Novaj polgármestere mondta, s hozzátette: a hulladékot lerakók annyira érdektelenek, hogy iratokat, igazolványokat hagynak közte, így könnyen beazonosíthatóak.

A településvezetők, szerint leggyakrabban nem a helybeliek ömlesztik a határba a szemetet. Persze, ha mindenki a szomszédos faluhoz viszi inkább a hulladékot, előbb-utóbb aligha marad tiszta település.

– Mire összeszedjük találunk helyette egy újabb halmot. Tiltó táblákat és rendeletet is szeretnék hozni a település életébe, hogy megszűnjön a probléma. Újjászerveződik a polgárőrség, lesznek gyalogos és kerékpáros járőrözések és hadrendbe állítunk egy autót is. Nemcsak Novajon belül, de a környező főútvonalakon is ellenőrzünk – hangsúlyozta polgármester.

Főként építési, bontási hulladék kerül a települések határába, a törmelékek nem szabályszerű lerakása ellen folyamatos ellenőrzésekkel küzdenek a megyében. A tettenérésben és felelősségre vonásban is sokat segítenek a kamerarendszerek.

Ha illegális lerakót talál, jelentse be!

A hulladékvadász.hu oldalt működtető alapítvány olyan civil személyekből áll, akik megunták, hogy piszkos szemétdombokhoz hasonlít közvetlen környezetük. Weboldaluk azzal a gondolattal jött létre, mely szerint mindenki ki tudja venni a részét környezete, élettere megőrzésében. Az emberek aktivizálását tűzte ki célul, hogy függetlenül az egyéni érdekektől, a következő generációk érdekében összefogás legyen a tiszta, egészségesebb környezetért. A webes felületen, de már okostelefonra letölthető alkalmazáson keresztül is bárki jelentheti, ha illegális lerakóhelyre bukkan. Az oldalt böngészve látni települést bőven megyénkből. A közelmúltban Mátraszentimre, Egerbakta, Novaj, Besenyőtelek, Mezőtárkány és Heves szemétdombjainak fotója került fel az oldalra.

– Négy térfigyelő kameránk van, ezt bővíteni szeretném. Szűkös a költségvetés, de a szemetelők is abból vesznek el – érvelt Demkó Gábor.

Az elszállításra szakosodott, építőiparban tevékenykedő cégek harminc-negyven, de százezreket is kérnek, ám gyakran a mező közepén borítják le a sittet. A szemét tulajdonosa jobban jár, ha ő maga szállítja el, fizeti ki a lerakást. Anyagilag és természetkárosítás szempontjából is közvetve sújtja önmagát és környezetét a szemetelő, sokszor jelentéktelen összegekért cserébe.

A szelektív gyűjtőkhöz vagy az illegális lerakókra elhullott állatot is dobnak, a fertőzésveszéllyel mit sem törődve, ahogy Egerszóláton történt a közelmúltban. Pedig az illegális hulladéklerakás szabálysértés, vagy bűncselekmény. A törvény szerint az előbbi a települési hulladék nem megfelelő kihelyezése, a kiszabható bírság 150 ezer forint, ám március elsejétől ez is a rendőrség hatásköre lesz. Minden más elhelyezése a hatóság által nem engedélyezett helyen bűncselekmény, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Súlyosabb az, ha veszélyes hulladékról van szó, ami lehet elektronikai eszköz, festék vagy elem, és ötéves büntetést eredményezhet.