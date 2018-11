Egyre vonzóbb Bélapátfalva: rekordszámú turista érkezett az idén

Az elmúlt közel egy évben növekedett a vendégforgalom Bélapátfalván és a környező településeken, például Nagyvisnyón vagy Mikófalván is, s több látogatót fogadott például az apátsági templom.

– Az apátságba idén rekordszámú turista látogatott el: közel 13 ezren keresték fel a templomot. Köszönhető ez a célzott marketingnek, a népszerű kulturális és kirándulóprogramoknak. Több nagyszabású hangversenyt, koncertet rendeztünk, a csoportos rendezvények közül pedig az iskolás Kincsvadászat, illetve az éjszakai idegenvezetés aratta a legnagyobb sikert. Számtalan zarándokcsoport is felkeresett bennünket. Egyre több a külföldi látogató, főképp lengyelek és osztrákok – mondta Mezőné Kovács Edit, a Bélapátfalvai Kulturális, Turisztikai és Média Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Az apátság mellett a Bélkő hegy és tanösvény volt a leglátogatottabb turisztikai helyszín, a horgásztó mellé több kulturális rendezvényt telepítettek. A kulturális programokat igyekeztek úgy összeállítani, hogy a helyiek és a környékbeliek számára is vonzóak legyenek. Ennek köszönhetően formálódik egy olyan közösség, amelyre mindig lehet számítani, akár a szórakozás, akár kisebb-nagyobb munkák elvégzése terén is. Az egyik legnagyobb volumenű feladat a közösségi kemence megépítése lesz, amire téglajegyek formájában adták össze a pénzt. Húsvétkor szeretnék fölavatni, hogy aztán emelje a turisztikai és kulturális kínálat színvonalát.

Vizy Pál, a Bélkő Panzió tulajdonosa elmondta, a tavalyihoz hasonló vendégforgalmuk volt, bevételük nőtt, tíz év után árat emeltek. A bélapátfalvi vendégfogadóknak tavaly sokat jelentett a lovasközpont építése és a munkások elszállásolása. Idén ez már nem növelte a forgalmukat, a lovas rendezvényekből egyelőre keveset éreztek. Örvendetes, hogy egyre többen jönnek kifejezetten Bélapátfalva miatt, náluk a tanuszodába érkező edzőtáborozó csoport is járt. A Bélapátfalvai Idegenforgalmi Egyesület együttműködik a turisztikai kft.-vel, készülnek a 2019-es városi programokra, illetve az utazási kiállításokon való megjelenésre.

– Az első kilenchavi adatokat elemezve azt látjuk, stagnált a vendégéjszakák száma településünkön. Az év végére elképzelhető, hogy rekordot döntünk, mert a jó időnek és a két hosszú hétvégének köszönhetően erős volt az október-november eleje. A tavaszi szezon az esők miatt gyengébben sikerült, a felhőszakadás is nagyban befolyásolta a június második felében esedékes forgalmat. A filmforgatás szerintem nem hozott olyan nagy pluszforgalmat, mivel akkor egyébként is tele lett volna a falu – fejtette ki Szaniszló László, Szilvásvárad polgármestere.

Hozzátette, új programokat próbálnak meghonosítani, a helyieknek is rengeteg pluszeseményt szerveztek az év második felében. Próbálják erősíteni az Orbán Ház Múzeumot. Szezonban a Ménesgazdasággal közösen információs irodát működtetnek a stadion főbejáratánál. Sokat dolgoztak a szebb környezetért, a térkövezett Szalajka utcában játszóteret építettek, pihenőhelyeket alakítottak ki. Jövőre bővítenék a parkolóhelyeket az Egri utcában, valamint fák ültetésével, közterületek virágosításával szépítenék a települést. A községben két szálláshely is bővít, korszerűsít.

Több a szálláshely, kihasználtak a települési táborok

Nagyvisnyó turizmusa is fejlődött, mondta Csőgér Bálint polgármester. Szerinte mindebben szerepet játszott a lovasközpont átadása, a szilvásváradi filmforgatás is. Évről évre fejlődik a motoros találkozó és a táborok is majdnem telt házzal üzemeltek, s évente megrendezik a Bükki Művésztelepet. A vendégéjszakaszám növekedése köszönhető annak is, hogy az elmúlt években új kapacitások létesültek, igaz, szeretnék, ha érkezne egy befektető, amely fantáziát látna egy nagyobb panzió, vagy egy szálloda építésében. Szerinte aki pihenésre vágyik, az mostanában Nagyvisnyót választja a szép táj, a csend miatt. Terveik vannak, szeretnék fejleszteni tízhektáros központi parkjukat, ahol műfüves focipálya létesült. Ehhez anyagi forrásokra volna szükségük.