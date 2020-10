Egyre zöldebbé válik Heves megye: beindultak a fásítási programok

Az Agrárminisztérium Országfásítási programjának köszönhetően Magyarország fával borított területe jelentősen növekedett az elmúlt években.

Az Agrárminisztérium Országfásítási programjának köszönhetően Magyarország fával borított területe jelentősen növekedett az elmúlt években. A külterületek mellett a belterületek zöldítését is támogatja a kormány, a Településfásítási alprogram elindításával, mely keretében a 10 ezer fő alatti települések igényelhettek legfeljebb 30 db sorfát (melyekhez jár faegyedenként 3 db támasztókaró, takarómulcs, védőrács) a közterületek szépítésére. Több Heves és Nógrád megyei település sikeresen részt vett az igénylésben, melyek közül 5 községben már ősszel megtörténik a faültetés – tájékoztatta portálunkat Vigh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője.

Mint azt írta, elsőként Mátraballán ültették el a KEFAG Zrt. által biztosított sorfákat, az önkormányzat által kiválasztott közterületekre és az oktatási intézmények udvarára. Örömteli volt látni, hogy a faültetés igazi közösséget épít, hiszen az iskola tanulói és a falu lakosságából is többen részt vettek a faluszépítő programban.

Hangsúlyozta, hogy a fák elültetésében szakmai segítséget nyújtott az EGERERDŐ Zrt. vezérigazgató-helyettese, ifj. Ősz Gusztáv, aki egyben az Országos Erdészeti Egyesületet, mint programkoordináló szervezet Egri Helyi Csoportját is képviselte. Vezérigazgató-helyettes úr a fák helyének kijelölése és az ültetés folyamatának segítése mellett a jövőre vonatkozó gondozási tanácsokkal is ellátta a fát ültető önkormányzat vezetőit, kollégáit.

Kiemelte, hogy a szeptember végi mátraballai településfásítási program óta már Tarnaszentmiklóson és Zabarban is új sorfák díszítik a települést, melyek hozzájárulnak az élhetőbb települések kialakulásához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. További két településen, Cereden és Szilaspogonyban lesz még idén fásítás, melyet a tavaszi faültetési szezon követ. A faültetés nem csak a község tereinek díszítésében és a közösség építésében lényeges, hanem új életteret is teremt az állatoknak, sőt a fák mellé minden önkormányzat kapott egy odút is.