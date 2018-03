Egyszerűbb lehet a gázkészülékcsere

A felhasználóknak kedvező változások várhatók a gázkészülékek cseréje esetén a közeljövőben. Ennek köszönhetően a fogyasztók időt és pénzt takaríthatnak meg. A döntésnek azonban nem mindenki örül, ugyanis a kivitelezést tervező szakembereknek ezentúl akár kétszer annyi feladatuk is lehet.

A változás a Könnyű közmű program keretein belül valósul meg, melynek célja a gázkészülékek cseréjének egyszerűsítése, az ügyintézés lerövidítése révén. Ezentúl például a kazánok cseréje esetén – ha a gázvezetéket is át kell alakítani a cseréhez – a tervezőmérnököknek lesz kiemelkedő feladatuk, ugyanis már nemcsak a csere megtervezése lesz a dolguk, hanem az is, hogy a kivitelezés után leellenőrizzék, megfelelően alakították-e ki és szerelték-e be az új kazánt. A szolgáltató így kikerül a képből, a tervezőmérnököknek kell dokumentálni, hogy megfelelően sikerült-e a kivitelezés. Korábban ezt a szolgáltató végezte, és addig nem lehetett használni a készüléket, amíg meg nem vizsgálták, ám sokszor akár heteket is kellett várni a szolgáltató szakembereinek érkezésére. Ezt szeretnék most lerövidíteni az új rendelettel.

– Bár pont az időveszteség és a költség csökkentése a cél, ha most a mi nyakunkba szakad minden feladat, akkor nem sok változás lesz, mert a mi teendőink sokasodnak. Ráadásul, mivel pluszmunkát kell végeznünk, az árainkat is emelni kell – árulta el lapunknak egy neve elhallgatását kérő megyei tervezőmérnök. Hozzátette, ő még soha nem végzett a kivitelezés után ellenőrzést, ez mindig a szolgáltató dolga volt. Ezért nem is lenne képes elvégezni ezt az új feladatot. Aláhúzta, ­további egyeztetések, pontosítások várhatók a rendelettel kapcsolatban. Még nincs ­végrehajtási utasítás, reméli, hogy sikerül olyan döntést hozni, ami minden félnek megfelel majd.

A bojlerek cseréje is gyorsabb és egyszerűbb lehet a jövőben. Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock

Erdélyi Imre, egy egri székhelyű, gázkészülékek értékesítésével és javításával, valamint kazánházak kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozó cég szervizvezetője kifejtette, tény, hogy több feladat és nagyobb felelősség szakadhat a tervezőmérnökök nyakába, ám egyértelmű előnye is van az új rendeletnek.

Mivel a szolgáltató kikerül a képből, leegyszerűsödhet az üzembe helyezés menete, aminek a fő nyertese a megrendelő lehet. Ha életbe lép a rendelet, a tervezőmérnököknek majd a területükön illetékes szolgáltatótól kell engedélyt szerezniük, hogy végezhessék a gázkészülékek kivitelezésének ellenőrzését. De ha a tervező nem vállalja ezt, akkor valószínűleg újra az adott szolgáltató szakembere végzi majd a felülvizsgálatot. Kiemelte, a rendelet még nincs kiforrva, csak az egyeztetések lezárultával lehet majd biztosat mondani a várható változásokról. Tudatta még, az egyszerűsített gázkészülékcsere ugyanakkor nem változott, azaz, ha az átalakítás nem jár a gázvezeték megbontásával, a gázszerelő továbbra igazolhatja a csere szabályszerűségét, azaz nem kell bevonni sem a szolgáltatót és sem pedig a tervezőmérnököt.

Milliókat érint a könnyítés

A Könnyű közmű programról nemrég tartottak tájékoztatót Budapesten, ahol elhangzott, a változtatások fő célja, hogy megszüntessék a felesleges bürokráciát, s az is fontos volt, hogy továbbra is megmaradjon a szakmai kontroll, amit ezentúl a tervezőmérnökök biztosíthatnának. Az intézkedés minden gázfogyasztású berendezésre vonatkozik, egyebek között a kazánokra, tűzhelyekre és a vízmelegítőkre is.

Bartal Tamás, a Miniszterelnökség kabinetügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára elmondta, hazánkban a háztartások háromnegyede, 3,3 millió lakás és iroda gázzal fűtött, a változások így megközelítőleg hétmillió embert, s több százezer céget érinthetnek. Az intézkedésről Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke úgy fogalmazott, az nagy segítség az építtetőknek, de a szolgáltatóknak is előnyös, hiszen energiáikat ezentúl más területre tudják összpontosítani, a tervezőknek pedig azért lehet kedvező, mert gyorsabban kivitelezik a munkájukat.