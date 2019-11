Egyszerűbbé válik Heves megyében a vizes ügyintézés

A megyénkben működő vízmű cégek arra törekednek, hogy minél gyorsabban, egyszerűbben intézhessék ügyeiket a partnereik. Összefoglaljuk, milyen új szolgáltatásokkal rukkoltak elő az elmúlt hetekben.

Két ­szolgáltató társaság, a ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt., illetve a Heves Megyei Vízmű Zrt. komoly informatikai fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt időszakban megyénkben. A cél az ügyfelek minél rugalmasabb, gyorsabb kiszolgálása. Rácz-Tóth Katalin, az ÉRV Zrt. kommunikációs munkatársa arról tájékoztatta lapunkat, hogy mostantól számos új ingyenes lehetőség szolgálja a partnereiket. Telefonos ügyfélszolgálatukat a 06-80/22-42-42 ingyenesen hívható telefonszámon érhetik el felhasználóik. Az új menürendszer magában foglalja a hibabejelentést, a panaszkezelést, valamint a szolgáltatással és a műszaki problémákkal kapcsolatos ügyintézési lehetőségeket is. Automata menüpontjaik segítségével, ügyintézői közreműködés nélkül, lehetőség van mérőállás bejelentésére és folyószámla-egyenleg lekérdezésére.

Online ügyfélszolgálati felületük a www.vizcenter.hu weboldalon érhető el, a mobil applikációjuk pedig letölthető az App Store-ból és a Play Áruházból. A weboldalon a társaság logójára kattintva számos ügyindítási lehetőség érhető el, állandó ügyfélszolgálati irodáikba időpontfoglalást biztosítanak. E-ügyfélkapcsolati menüpontjukban regisztrált ügyfeleik a belépést követően újabb azonosítók megadása nélkül diktálhatnak mérőállást, ami tovább rövidíti az ügyintézéshez szükséges időt. Elérhetővé válik a számlák megtekintése és letöltése pdf-formátumban. Ezen ügyfelek a részben kiegyenlített számlák még ki nem fizetett összegét is befizethetik online bankkártyás fizetési móddal.

A mérőállás ­bejelentésére is egyszerű lehetőség nyílik. A társaság által kibocsátott számla 3. oldalán találják a diktálási időszak tíz napját. Amennyiben ebben a tíz napban az automata rendszereikben mérőállást közöl az ügyfél, a következő havi számlája az általa közölt mérőállás, tehát a valós fogyasztás alapján készül el. Hogyan? A 06-80/22-42-42­ telefonszám 2. menüpontjának megnyomásával, a számla 3. oldalán található vevő (fizető) ­azonosító szám és a mérő gyári szám utolsó négy számjegyének megadásával. Ezt ­megteheti online felületükön a Vízmérőállás bejelentése menüpontban, ahol ugyanezen azonosítók megnyomásával rögzítheti aktuális mérőállásait.

Mint azt dr. Bánhidy Pétertől, a Heves Megyei Vízmű Zrt. (HMV Zrt.) ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a társaságnál is számos informatikai újítás segíti a gyorsabb ügyintézést. A szolgáltatási terület egészét lefedő, korszerű ügyfélszolgálati hálózatot alakítottak ki. A legjelentősebb az egri, Hadnagy úti épületben működő központi ügyfélszolgálati iroda, amely minden munkanapon, s a hét egy napján este nyolcig is felkereshető. Mindezek mellett hét városban, az üzemegységi központokban is működik helyi személyes ügyfélszolgálati fiókiroda. A közvetlen informatikai adatkapcsolat segítségével mind a nyolc, személyes ügyintézést szolgáló helyszínen naprakész aktuális adatokkal szolgálják a felhasználókat. Korszerűsítették a telefonos ügyfélszolgálati rendszert is, amely az egyik legnépszerűbb ügyintézési formának bizonyul.