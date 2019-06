Együtt idézték fel emlékeiket a veterán tengerészek a páratlan maklári múzeumban

A tengerészek napja rendezvényeként, a napokban tartották a Tengerész Múzeum parkjában a harmadik Veterán Tengerész Találkozót.

A több, mint kétszáz kiszolgált tengerészt, családtagot és érdeklődő civilt Dobozi Gábor, a múzeum alapító igazgatója köszöntötte. A már nyugalmazott első osztályú hajóüzem-vezető emlékeztette a megjelenteket, hogy ötszáz évvel ezelőtt indult Föld körüli útjára Magellán. Érdekes lehet , hogy késői utódaként Dobozi Gábor többször körül hajózta a Földet, s Új-Zéland és Grönland kivételével szinte mindenütt partra szállt.

Makláron gyermekkori álmait valósította meg tudatos gyűjtőként. Makettek, hajózási eszközök, emléktárgyak történetét bemutatva, interaktívan pillanthatnak be az érdeklődők a tengerészek mindennapjaiba.

A helyi önkormányzat részéről Sumi Ágnes képviselő meleg szavakkal méltatta az alapító gyűjtőszenvedélyét, s hogy örömét fejezte ki, hogy a hat éve megnyitott múzeum ismertté teszi az egész világon a település nevét.

Rácz Zoltán a Magyar Tengerészek Egyesülete nemrég megválasztott új elnöke megnyitójában szólt a három évtizede megalakult Magyar Tengerésztisztek Egyesületéről, amely az 1926-ban alapított társadalmi szervezet jogutódja is egyben. Elhangzott, a maklári múzeum jelentős szerepet vállalt, hiszen bázisa a tengerészhagyatékoknak, kiváló helyszíne az országos és nemzetközi találkozóknak.

Kevesen tudják, hogy a 162 tagországot, így hazánkat is befogadó Nemzetközi Tengerészeti Világszervezet kezdeményezésére június 25-e a tengerészek napja, szeptember utolsó vasárnapja pedig a tengerészeti világnap. Az egyenruhába öltözött megjelentek előtt, a már eltávozott hajósokra is emlékezve mondta el Bauer József, első osztályú tengerészkapitány a Tengerész imáját. A jelenlévők az ünnepélyes zászlófelvonással együtt énekelték el a himnuszt, majd megkoszorúzták a tenger hullámaiban odaveszett minden tengerjáróra emlékező Tengerész mellszobrát. A jó hangulatú rendezvényen a résztvevők megtekintették a múzeum új szárnyának legfrissebb relikviáit is. B. K.