Együtt ünnepeltek a ruszinok Gyöngyösön

A ruszin önkormányzat a minap rendezte meg a Ruszin Kulturális Napot.

Farkas János, a testület elnöke elmondta, hogy Gyöngyösön két éve kilencvenheten vallották magukat ruszin nemzetiségűnek, de élnek családok Karácsondon, Gyöngyöshalászon, Gyöngyössolymoson, Horton és Atkáron is.

– Az idei napon is kiállítás nyílt a Mátra Művelődési Központban hagyományos ruszin ruhákból, használati tárgyakból, tradicionális ételeket is meg lehetett kóstolni. II. Rákóczi Ferenc a gens fidelissima, a leghűségesebb nép címmel illette a ruszinokat, így a fejedelem szobrának a megkoszorúzása ezúttal is a program része volt. Hajagos József történész-tanár ünnepi beszéde, valamint Vesztergám Miklós tárogatójátéka mellett Rákóczi-nótákat énekeltek a résztvevők. Átadtuk az eseményen a Ruszinokért emlékplaketteket is. Idei díjazottjaink a gyöngyösi Zöld Farkas Zsuzsanna és Vesztergám Miklós tárogatóművész. Most tudtuk átadni a tavalyi díjakat is, ezeket a kárpátaljai császlóci népdalkör és a vajdasági muzs­lyai népi zenekar kapták – közölte Farkas János.