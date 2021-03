Együttműködik az egri családsegítő és a Hit Gyülekezete

Tartós élelmiszerrel segítik a családokat a járványhelyzetben.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Együttérezve az egri családok egzisztenciális fenyegetettségével, a Hit Gyülekezete Szeretetszolgálata (HISZ) ötven, egyenként tíz kilogrammos tartós élelmiszert tartalmazó csomagot ajánlott fel rászoruló egri családok részére. A csomagokat pénteken az Egri Családsegítő Központ belvárosi telephelyének adták át.

Az adományt Szabó György a családsegítő vezetője fogadta. A járványhelyzet miatt ugyanis inkább a központ munkatársai segítenek majd eljuttatni ezeket a rászoruló családoknak, hiszen ők egyébként is kapcsolatban vannak velük.

– Sajnálatos módon a koronavírussal továbbra is komoly harcot vív az egész ország. S nincs ez másként Egerben sem. A járvány éppen kibontakozó harmadik hulláma mindenki számára nagy próbatételt jelent, de különösen a gyermekeket nevelő családok azok, akiknek különösen nagy megterhelést jelent a kialakult helyzet – húzta alá Bohács Zoltán az Egri Hit Gyülekezete vezetője.

Elmondta azt is, hogy már lassan egy éve együttműködnek a családsegítővel, ennek keretén belül több nagyobb és kisebb, sikeres akciójuk volt már.

– Több nagyobb lélegzetvételű kezdeményezésünkkel is igyekeztünk rászoruló családokat támogatni. Tartottunk például többször is használt ruha osztást. Partnerünk jelzése alapján viszont inkább áttértünk az utóbbi időben az egyéni akciókra, hiszen így tudtunk leginkább hathatósan segíteni. Ha például tönkrement egy mosógép, vagy egy konyhai eszköz akkor azt segítettünk pótolni. De volt olyan eset is, hogy egy rászoruló család lakóingatlanában keletkezett kárt sikerült közreműködésünkkel orvosolni. Tartós élelmiszert már többször is vittünk ki, legutóbb karácsonykor volt ilyen nagyobb kezdeményezésünk amikor közel húsz családnak adtunk át adományt. Most viszont a kontaktok csökkentése érdekében ezt az ötven csomagot a családsegítő munkatársain keresztül juttatjuk el oda ahol nagy szükség van rá – tette hozzá Bohács Zoltán.