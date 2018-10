Elbontják a községben lévő sok szellemházat

Az elhagyatott házak bontási munkálatai jelenleg is folynak a településen.

Megelégelték a helységben azt a helyzetet, hogy évek óta szaporodnak azok az elhagyott, romos ingatlanok, amelyeket főként banki tartozás miatt hagytak el a tulajdonosaik. Nagy Sándor polgármestertől megtudtuk, egyelőre hat ilyen ingatlan bontásához kértek és kaptak engedélyt az építési hatóságtól. A munkálatok jelenleg is folynak.

A község vezetője már több alkalommal is jelezte, többéves, rossz szabályozásról van szó. Recsken például olyan életveszélyessé nyilvánított, elhagyott ingatlan is van, amely nemcsak a településképet rontja, hanem közegészségügyi szempontból is aggályos, az önkormányzat mégis sokáig tehetetlennek bizonyult.

Az idei nyáron több telefonhívás is érkezett szerkesztőségünkbe azt firtatva, hogy egyes falvakban rengeteg bosszúságot okoznak azok az elhagyott ingatlanok, amelyeknek a szomszédságában szinte lehetetlen normálisan élni. Portálunkon is megírtuk, hogy az elmúlt években a banki adósság elől elmenekült családok ingatlanjai többnyire az eszközkezelőhöz kerültek, ám így senki nem mozdíthat el egy gazszálat sem az elhanyagolt, omlásnak indult házakon, melléképületek környékén.

A térség önkormányzati vezetői egyetértenek abban, hogy az elhagyott portákkal kezdeni kell valamit. A legnagyobb gondot az okozta, hogy ezekre a telkekre, épületekre banki jelzálogot jegyeztek be, így idegenek nem mehettek be a portákra.

Recsken most úgy határoztak, nem várnak tovább. A hivatalos bontási engedély birtokában lebontják a veszélyes házakat, s erről értesítik a bankokat is.

Pétervásárán is számos, a fentihez hasonló ingatlannal bajlódott az önkormányzat. Itt megalkudtak néhány olyan házról, amelyet hasznosítani tudnak a jövőben.