Élénk volt a forgalom, az összes szálláshely megtelt az idei nyáron Kiskörén

A Tisza-tónak fontos ­bázisa a település. Erre fókuszálunk az eddig elvégzett és a jövőbeni fejlesztésekkel is – hívta fel a figyelmet Magyar Csilla, Kisköre polgármestere.

A számos fejlesztésnek és a koronavírus okozta egyedi helyzetnek köszönhetően egyre népszerűbb a Tisza-tó mostanában – fogalmazott a Heol kérdésére Magyar Csilla városvezető, aki így folytatta: – Nagyon élénk az ingatlanpiac Kiskörén és a környékén. Ez annak is köszönhető, hogy a pihenni vágyók a koronavírus-járvány alatt rájöttek arra, kiszabadulva a nagyvárosból azon kívül is van élet, ezért vidéken kerestek maguknak nyaralót. Viszont vannak olyanok is, akik befektetési céllal vásárolnak ingatlant. A szálláshelyre engedélyt kérők száma is nőtt, s örülünk, hogy potenciált látnak a területben. Hiszen, ha van kínálat, akkor lesz kereslet is.

Magyar Csilla hozzáfűzte, a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatán többen is nyertek szálláshelyfejlesztésre támogatást. Vannak, akik kifejezetten e célból vesznek ingatlant és jövőre tennék be ezeket a kínálati oldalba.

– A strand a fejlesztéshullámokat kísérő átalakítások miatt nem nyitott ki ezen a nyáron, de jövőre számos újdonság fogadja majd a hozzánk érkező vendégeket – tudatta a polgármester asszony. – Így lesz időnk arra, hogy a jelentkező vállalkozókkal már most a jövő évet tervezzük és eldöntsük, milyen formában üzemeltetjük a strandot. Ennek ellenére élénk volt a forgalom, az összes szálláshely egész nyáron tele volt.

Hangsúlyozta, a statisztikai adatok szerint az ingatlanárak a Tisza-tónál és Kiskörénél 23 százalékos növekedést mutattak. Mindenki mást keres, van, aki a településen, van, aki az üdülőterületen belül. Ám olyan eladó helyet, amely beköltözhető, nem lehet találni. Az építési telkek mozgása is elég nagy, sok nyaralót és lakóingatlant értékesítettek az elmúlt időszakban.

– Mindez feltehetőleg annak is köszönhető, hogy bevált a Nyaralj itthon! szlogen, illetve a járvány alatt is rengetegen szerették volna felfedezni a tavat. A nyaralóhajókról is sokan érdeklődtek, s a kerékpáros turizmus is óriási mértéket öltött – mondta. Megjegyezte, a raftingpályával, a nyaralóhajózással és a felújított stranddal a következő évekre készülnek. Cél, hogy minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak.

Közölte, úgy néz ki, tömeg volt a tónál, de látni kell azt is, hogy mennyit bír el. A szolgáltatásban megkerülhetetlen a szakma, ami színvonalat biztosít. Minden, amiből kihagyhatatlan az ember, az keresletet indít el a munkaerőpiacon is. Egyre több embert foglalkoztatnak a városban a fejlesztések során.

– A Tisza-tó három évszakos élményközpontú desztináció – jelentette ki –, ehhez kapcsolódva jelenhetnek meg a további beruházások: jövőre a sportcentrum, mellette a pihenőpark. Tervezzük, hogy egy rövid kerékpárút is új helyszínre költözzön, és fontos, hogy a minőség ne menjen a mennyiség rovására.