Éles helyzetben is bármikor megállják a helyüket a fiatal életmentők

A napokban kiemelkedően szerepeltek a Heves megyei ifjúsági vöröskeresztesei a Zalaegerszegen megrendezett országos rendezvényen.

Ezek a fiatalok azonban már nem csak az imitált baleseti helyzetekben állják meg a helyüket. A tavalyi sikerek után ismét a legjobbak közé kerültek szűkebb hazánk ifjúsági önkéntesei a Magyar Vöröskereszt 48. Országos Ifjúsági Elsősegélynyújtó Versenyén – tájékoztatott Székács Ferencné, a megyei szervezet elnöke.

A középiskolások kategóriájában az egri Dobó ­István Gimnázium ­csapata az I. helyezést – felkészítő: dr. Bárdos Kinga tanárnő –, a felnőttkategóriában a gyöngyösi berzések csapata a II. helyezést – ­felkészítő: Oszláncziné Dobos Mária védőnő – érték el, de hagyományosan jól szerepeltek a legfiatalabbak között a tarnamérai általános iskola diákjai is, akik kategóriájukban a nyolcadikok lettek – felkészítő: Zaja Mónika tanárnő.

Fiatal segítőinknek kifejezetten nehéz feladatokat kellett megoldaniuk – mondta el a Vöröskereszt vezető tisztségviselője, aki maga is zsűritagként közreműködött a lebonyolításban. – A sikerhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy a legfiatalabbak kivételével ezen fiatalok többsége a nyár folyamán a Balatoni Elsősegély Szolgálat keretében éles helyzetekben is kipróbálhatta képességeit – csatlakozott a beszélgetéshez Gortva József megyei igazgató. – Nagyon büszkék vagyunk a fiatalok helytállására, hiszen az említett szolgálatban az ország húsz megyéje közül messze a heves megyei önkéntesek vállalták a legtöbb szolgálatot.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, szeptember első hetében az Országos Mentőszolgálat Bükkszéken rendezte meg az Országos Mentési Versenyt részben laikus életmentők, részben a saját dolgozói részére.

A vöröskeresztes fiatalok természetesen innen sem hiányozhattak, közülük ötvenen segítettek a szervezésben.

Az értelmes önkéntes tevékenység sok esetekben alapvetően befolyásolhatja a fiatalok pályaválasztását, így az egykori segítők közül sokan már orvosokként, mentős dolgozóként, ápolóként vállalnak feladatokat vöröskeresztes programokban.