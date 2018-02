Életeket mentettek, zsiványokat fogtak a polgárőrök

Több mint egy éve végzi tevékenységét Lőrinciben az újjáalakult polgárőrség. A ­közbiztonság máris érezhetően javult a településen­.

Mostanság talán már senkit nem foglalkoztat, hogy néhány esztendeje enyhén szólva nem volt felhőtlen a viszony a helyi polgárőrök és a település vezetése között. Olyan év is előfordult, hogy az önkormányzat anyagilag nem támogatta az egyesületet, amelynek némelyik akkori tagja ugyancsak kritikusan viszonyult a képviselő-testülethez. Ám ez már a múlt, a jelek szerint normalizálódott a helyzet.

A múlttal a mostaniak nem foglalkoznak

Pásztor Richárd szolgálatvezető azzal kezdi beszélgetésünket, hogy egyetlen szót sem kíván a múltra vesztegetni. Ami volt, elmúlt, az új felállású csapat tagjait kizárólag a jelen teendői, a település közbiztonsága érdeklik. A ­Lőrinci Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület új szervezetként 2016. december 3-án alakult meg tizennyolc fővel, akik közül hárman – bár esetükben ezt aligha állítható szó szerint – a „gyengébbik nem” képviselői. Az egyesület fejlődése azóta töretlen, eredményei vitathatatlanok, amit nemcsak a hivatalos szervek, hanem a helyi emberek is elismernek. A közbiztonság ugyanis érezhetően javult a kisvárosban.

– Az önkormányzat és a helyi vállalkozók segítségével autót vásároltunk, teljes egyenruhát kapott az állomány, s lámpákkal, rádiókkal, telefonokkal és minden egyéb, a feladatunk ellátásához szükséges eszközzel felszerelkeztünk – mondja Pásztor Richárd. – A gépkocsit felújítottuk, majd felszereltük kereső lámpákkal, kamerákkal, villogókkal és matricákkal.

Már az első év is eseménydús volt

Már a megalakulásukat követő első év nagyon „sűrű” volt számukra. A szolgálatvezető több életmentésről is beszámol: egyszer egy öngyilkosságra készülő idős hajléktalant mentettek ki a selypi körforgalomból, egyszer egy ittas férfit szabadítottak ki a kerítés fogságából, a harmadik alkalommal pedig a fagyhaláltól mentettek meg valakit. Ezek mellett a körzeti megbízottal együttműködve hat kábítószerest is elfogtak, továbbá egyedi azonosító jel meghamisítását elkövető személyt adtak át a rendőrségnek. A lista betörő tetten érését, kerékpár- és fatolvajok, garázdák, bolti lopások elkövetőinek elfogását, körözött személyek visszatartását is tartalmazza. Részt vettek továbbá eltűnt felnőtt és gyermek felkutatásában, mégpedig eredményesen.

Az állampolgárok is elismerik munkájukat

– A helyi családsegítő munkatársaival folyamatosan ellenőrizzük a rászoruló egyedül élőket, s folyamatosan részt veszünk a városi rendezvények biztosításában is – folytatja Pásztor Richárd. – A környékbeli települések polgárőreivel és a rendőrséggel, a mentőkkel és a tűzoltókkal kiváló az együttműködésünk. Havonta 2500-3000 kilométert járőrözünk a város területén, mintegy 7-800 órás szolgálatot ellátva. Az iskolákban és az óvodákban bemutatókat tartunk, kerékpárversenyeket rendezünk.

Mint fentebb említettük, az egyesület tevékenysége egyre elfogadottabb, nagyon sok köszönőlevelet kapnak az intézményektől és a lakosságtól. Idén a legfontosabb céljuk, hogy még többet fejleszthessenek, még hatékonyabban működjenek, ezzel is lakóhelyük közbiztonságát szolgálva.