Életet adományozó kórház díjat kapott az egri intézmény

A Markhot Ferenc kórház osztályvezető főorvosa, dr. Gyetvai Róbert vehette át az elismerést, melyet az Országos ­Vérellátó Szolgálat (OVSZ) idén három kórháznak ítélt oda. Mivel érdemelték ki a díjat az egriek, s milyen szerepet kapnak a szervdonációban? – erről is kérdeztük a főorvost.

A díjat elsősorban annak alapján ítéli oda az OVSZ, hogy mely kórházak voltak a legaktívabbak, hol nőtt leginkább a megvalósult szervdonációk száma az előző évhez képest, és figyelembe veszik az adott intézmény vonzáskörzetét is. – A sikeres szervátültetéshez számos feltételnek kell teljesülnie, ezt összehangolt orvosi teammunka előzi meg. Vannak olyan betegségek, illetve sérülések, melyek elsődleges vagy másodlagos agykárosodáshoz vezetnek. Az ilyen súlyos esetek általában rossz prognózisúak, de első körben mindenképpen a beteg életét próbáljuk megmenteni. Amennyiben erre nincs erre esély, és egyértelműen az agyhalál jeleit észleljük, akkor gondolnunk kell a szervadományozásra, ezzel ugyanis más betegeken segíthetünk – magyarázta dr. Gyetvai Róbert, a központi aneszteziológiai és intenzív osztály vezetője.

Tavaly kilenc betegük esetén nyílt arra lehetőség, hogy átültetésre alkalmas szerveket távolítsanak el az arra specializálódott orvosok. Egy agyhalott betegből általában több szerv emelhető ki, amelyeket megkaphattak a tüdőre, vesére, szívre várók. A legnagyobb feladat ilyenkor az intenzív terápiás szakorvosokra hárul.

– Mi, orvosok háromféle halált különböztetünk meg, s ezt az 1997-es egészségügyi törvény is rögzíti. A klinikai halál visszafordítható, onnan előfordulnak visszatérések. Az agyhalál már visszafordíthatatlan, azonban az agy pusztulása nem jelenti azt, hogy más szervek károsodnának – ez ad lehetőséget a szervek átültetésére. Az agyhalottnak is ver a szíve, az intenzív osztályon géppel lélegeztetik, fenntartják a keringését. A hozzátartozókban tudatosítanunk kell, hogy mindez a gépek nélkül nem volna lehetséges. Anélkül beállna a hagyományos értelemben vett halál, amelyben a szív és a tüdő is leáll, a keringés összeomlik – tudtuk meg a főorvostól. Az agyhalál megállapítása szigorú protokoll szerint történik, ezután teszik meg a jelentést az OVSZ Szervkoordinációs Irodájának. A sikeres szervadományozáshoz fontos, hogy az orvosok gyorsan cselekedjenek, és összehangolt munkát végezzenek.

– Ha az agyhalál beáll, instabillá válik a beteg, emiatt is fontos a gyors döntés. Az idő sürget, mert a szervek kivétele után csak néhány óra van arra, hogy azokat beültessék. Mindez nagy szervezést és több szakorvos összehangolt munkáját igényli. A szervek kivételéhez a Transzplantációs Klinika teamje érkezik Egerbe, de a mi műtőseink is közreműködnek a folyamatban – magyarázta.

A főorvos felhívta a figyelmet: hazánkban a szervadományozás „erős formája” van érvényben. Ez annyit tesz, hogy mindenki rendelkezhet arról, hogy a szervei a halála után felhasználhatók-e, de ha kifejezetten nem tiltja, akkor azokat megkaphatják mások. Ennek ellenére az egri kórházban sem használják fel az agyhalott beteg szívét vagy veséjét akkor, ha a hozzátartozók ellenállnak, ugyanis nem szeretnének ezzel sem ártani a transzplantáció nemes ügyének.

Tiszteletben tartják természetesen a család döntését. Gyetvai főorvos szerint ugyanakkor megfelelő kommunikációval általában meg tudják nyerni a hozzátartozókat a szervátültetésnek, és ezzel akár több betegnek is esélyt adnak az új, jobb minőségű életre.