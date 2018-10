Életet menteni fontos és jó dolog: önkéntes véradáson jártak a kéményseprők

Különleges csapatépítő tréningen jártunk szerdán a Markhot Ferenc Kórházban. Megyénkbeli kéményseprők jelentkeztek önkéntes véradásra. Egyben a figyelmet is felhívták munkájuk fontosságára.

Tizenöt kéményseprő jelent meg szerda délelőtt az egri kórház első emeletén. Önkéntes véradásra jelentkeztek. Megtudtuk, negyedévente rendszeresen megszervezik az akciót, mert mindannyian vallják, életet menteni fontos és jó dolog, hiszen választott hivatásuk, a kéményseprés is erről szól. A kollégáival tartott Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke is, aki a várakozás közben arról is beszélt lapunknak, hogy melyek az aktuális teendők a fűtési szezon indulásakor.

Megtudtuk, bár közeledik a november, még mindig nem késő kéményeinket ellenőriztetni. Egy egy ilyen ellenőrzés alkalmával a szakember olyan hibákra, hiányosságokra tudja felhívni az ingatlan tulajdonosának, használójának a figyelmét, mely időben történő kijavításával tragédiák egész sora megelőzhető. Fontos kiemelni, hogy a szén-monoxid mérgezések döntő többsége a nem megfelelő levegő utánpótlás és az évek óta ellenőrizetlen, karbantartatlan tüzelőberendezések működéséből adódik. Tehát nem elég kizárólag csak az égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzését, tisztítását elvégeztetni, lehetővé kell tenni a szakembereknek az ingatlanba történő bejutását is amely során sok egyéb szempontot megtud vizsgálni a kéményseprő. Megnézi a nyílászárók tömítettségét, depressziót keltő gépi berendezések – például: páraelszívó – meglétét, működését és a mára kötelezővé tett füstgázelemzést is el tudja végezni. Ebből rengeteg információhoz juthatunk a tüzelőberendezés állapotáról, a tüzelés módjáról és a gazdaságosságáról.

Kíváncsiak voltunk, hogy a szén-monoxid-érzékelőkről mi a véleménye a szakembernek. Vámos Csaba azt mondja, valójában egyre többen fordítanak erre kellő figyelmet és szereznek be ilyen, mondhatni életmentő készüléket, azonban ez semmiképp nem válthatja ki a szakember által történő komplex ellenőrzéseket, ahogy egy lakásriasztó berendezés telepítése sem pótolhatja a rendőrök munkáját. Hangsúlyozta, hogy a vásárlás előtt mindenki informálódjon az NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal) honlapján, hogy melyek azok a készülékek amelyek „pozitív” minősítéssel rendelkeznek, azaz laborkörülmények közt lettek tesztelve.

Nagy zavar van a fejekben egy ideje, hogy mely esetekben kell a kéményseprőnek fizetni, illetve kit kell hívnia a tulajdonosnak, ha úgy dönt, hogy ellenőriztetni szeretne. Lapunk e felvetésére a szakember úgy fogalmazott, az új Törvény 2016. július 1.-i hatálybalépése óta azon ingatlanok esetében, ahová nincs gazdálkodó szervezet, vállalkozás bejegyezve, ott térítésmentes évente egy alkalommal a kémények sormunka jellegű ellenőrzése. Ezt az ingatlan tulajdonosának előzetes megrendelésére végzik el a Katasztrófavédelem kéményseprői. Az ennél sűrűbb ellenőrzésért, tisztításért, illetve a helyszíni műszaki vizsgálatért – más néven kéményátvételért – már fizetni kell. Míg a családi házaknál kizárólag a tulajdonos előzetes megrendelésére mennek ki a kéményseprők, addig a társasházak esetében továbbra is kötelező sormunka keretében érkeznek a kéményseprők, a jogszabályban foglalt előzetes, írásbeli kiértesítést követően.

A vállalkozóknak, szervezeteknek kötelező Azon ingatlanok esetében, ahová gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye, fióktelephelye van a cégbíróság által bejegyezve – függetlenül attól, hogy az érintett ingatlanba effektíve semmilyen tevékenységet nem végez az ott lakó – továbbra is kötelező a kémények jogszabályban rögzített időközönkénti ellenőrzése. Gáztüzelés esetében két évente, míg szilárd tüzelés esetében évente. Fontos tudni, hogy ezt kizárólag megrendelés útján, az adott megyében a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által bejegyzett kéményseprő-ipari szolgáltató cég végezheti el. Ez továbbra is térítés köteles, s a szolgáltatók árai sok esetben eltérőek lehetnek tekintettel arra, hogy ez egy szabadáras tevékenység. Követeljük meg, hogy a megrendelt szolgáltatás minden esetben a szakmai és jogszabályi előírásoknak megfelelően legyen elvégezve, ellenkező esetben komoly kárunk keletkezhet.