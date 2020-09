Életmentésből vizsgázott kitűnőre a kerecsendi alpolgármester

Egy bajba jutott idős hölgynek nyújtott segítséget Suha József, aki amellett, hogy a település alpolgármestere, a Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület alelnöke is.

Szeptember 7-én a délutáni órákban Kerecsenden, a Fő úton, a templom közelében a járdán gyalogolván segélykiáltást hallott Suha József alpolgármester, aki nem mellesleg a Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület alelnöke is. A magas, zárt kerítésen keresztül el kezdte faggatni a segítséget kérőt, majd a szomszédban lakó hölgy segítségével leemelték a kaput és bementek az udvarra. A kapu közelében egy magatehetetlen, vérző idős néni feküdt a járdán.

Székre ültették, megitatták, majd sikerült a fiát és a menyét értesíteni, akik, megköszönték az odafigyelést és a segítséget.

– Az éjszakát nem éltem volna túl az udvaron, a földön fekve – mondta búcsúzáskor a néni.

A faluban két polgárőr szervezet is működik, s az aktív tagságnak köszönhetően sokat segítenek a helyi közbiztonság erősítésében, a békés hétköznapok megteremtésében. A Kerecsend Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület tagjai részt vesznek a helyi események szervezésében, biztonságos lebonyolításában is. Most életmentésből vizsgázott kitűnőre az alelnök.

Kezdőképünk illusztráció. Fotó: Shutterstock