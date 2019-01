Életvezetési tanfolyam indul Füzesabonyban

Számos programmal, szakkörrel gazdagodott az intézmény.

Ingyenes életvezetési és háztartási ismeretek tanfolyamot hirdetett a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház januárban – közölte a Heollal az intézmény vezetője. Bakóné Bircsár Ágnes elmondta, hogy a most meghirdetett, öt hónapra szóló program a Nyiss a könyvtárral a tudásért! című, EFOP-os pályázat része.

A tanfolyam az intézményvezető közlése szerint egy a sok közül a pályázaton belül, hiszen számos szakkör is indult, egyebek között társasjáték-készítő, de kreatív klub is működik és képzésekből is többet meghirdettek. Ami az életvezetésit illeti, vannak már érdeklődők, de még nem telt be a húszfős létszám – tudtuk meg.

– Fontos tudnivaló, hogy csak olyanok jelentkezését fogadhatjuk, akik már nem vesznek részt a közoktatásban. Programjainkra elsősorban a felnőtt lakosságot várjuk, főként a hátrányos helyzetűeket célozzuk meg, és havi egy alkalommal tartunk összejövetelt. A jelentkezéseket a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Házban várjuk – mondta Bakóné Bircsár Erika.