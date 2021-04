Elfagyott a barack az áprilisi télben, a méhészek is katasztrofális év elé néznek

Az utóbbi hetek fagyos időjárása idén is nagy pusztítást végzett a korán ­virágzó gyümölcsfajtáknál. A barackültetvényeket megtizedelték a reggeli mínuszok, de nincsenek jobb helyzetben a méhészetek sem.

A növények télen elviselik a fagypont alatti hőmérsékletet, mélynyugalmi időszakukban genetikai kódolásuk gátolja a hajtást. A korán virágzó fajoknál, mint például a barack, ez az állapot február végéig, március elejéig tart. Ha akkor tavasziasra fordul az idő, a rügyfakadás rögtön megkezdődik. Ekkor a fagy komoly bajt okozhat, ahogy idén is történt. A zöldség-gyümölcságazat hazai szervezete, a FruitVeB szerint országosan nagymértékű kárt tett a fagy. Kelemen Péter, a szervezet alelnöke arról beszélt, hogy a barackon kívül a többi, a kemény hidegek idején még zárt rügyállapotú gyümölcsfajtánál egyelőre nem látni, mekkora a gond.

Megyénkben is lesújtó a helyzet. A káli Szűcs Imre kertészmérnök, a Zöldség-Gyümölcs Farm Kft. ügyvezetője elmondta, az őszibarackban mintegy kilencvenszázalékos a fagykára. A korai érésű cseresznye sem úszta meg, abban is legalább ekkora a veszteség.

Gedei Zoltán vámosgyörki őstermelőnek a sárgabarackja esett a hideg áldozatául. – A teljesen fagyás azonnal látszott a megbarnult, lehullott virágokról. Szemmel láthatóan az őszibarackot is érte kár, bár ennek utóhatásait még nem tudni. A többivel nincs gond, a szilva és a körte akkor még nem virágzott – számolt be a gazda.

Odalett a sárgabarack Nagyúton is, panaszolja Vass Ferenc hobbikertész. Nem jobb a helyzet Gyöngyöspata térségében sem. Péter Zoltán, a vámosgyörki mezőgazdasági szövetkezet elnöke arról beszélt, hogy a patai és a gyöngyöstarjáni gazdáktól sorra azt hallja, hogy a kajszinak vége idén. Ebből a gyümölcsből arrafelé is 80–90 százalékos károkról tudni, de a korai cseresznye és meggy is lefagyott. Az elnök szerint jó hír, hogy a gabonafélékben nem okoztak károkat a mínuszok. Ugyanakkor a hideg idő nem kedvez ezeknek a kultúráknak sem. Morvai Zsolt káli gazdálkodó szerint a gabona optimális fejlődéséhez reggelente legalább 5–8, nappal pedig 15–20 foknak kellene lenni.

Újra nehéz év elé néznek a méhészek is. Bross Péter, az Országos Magyar ­Méhészeti Egyesület elnöke szerint a fagyok tönkretették az enyhe tél miatt hamar megpattant akácvirágok nagy részét, a tavalyihoz hasonló, nyolcvanszázalékos kárra lehet számítani. A méhállományban is átlag fölötti volt a veszteség. Ezt erősítette meg Csík Béla József kompolti méhész, akinek 32 méhcsaládjából öt maradt meg.

– Ezt egyes mezőgazdasági vegyszerek is okozták. A méheknél a mérgezés megzavarja a tájékozódó képességet, nem találnak vissza a kaptárba, és elpusztulnak. A többiek, a vegyszerektől legyengülve, nem tudták melegen tartani a családot, ezért hullottak el. A kertemben a virágzó vadszilva mind elfagyott, eddig csak a mogyorón találtak virágport a méhek. Úgy néz ki, etetni kell majd őket, de nincs miből, mert az akác tavaly csak az átlaghoz képest húsz százalék virágport hozott. A méhcsaládok visszaszaporítása jó két évbe telik, de akkor nincs méztermelés. Inkább vásárlással pótolom a veszteséget, bár az nem olcsó mulatság, családonként harmincezer forint a piaci ár – összegezte lapunknak Csík Béla József.