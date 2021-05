Elhanyagolt közterületekre, térdig érő fűre panaszkodnak az egriek

Sok egrinek szúrta a szemét, hogy a közterületeket több helyen felverte a gaz. A sok eső a fű növekedésének is jót tett, szép magasra nőhetett, emiatt munka is akadt bőven. Csakhogy a helyiek szerint ez nem történt meg elég gyorsan.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára folytatja a keleti vakcinák elleni kampányt

A megyeszékhely lakói a közösségi oldalon is panaszkodtak a fennálló helyzetről, legtöbben a Felsővárosban tapasztaltak áldatlan állapotokat, elhanyagolt közterületeket. Térdig érő fűről panaszkodtak például a Csákóban is. Szóvá tették azt is, hogy sokszor hagyják félbe a munkások a tennivalót napközben, s csak egy-két nappal később térnek vissza, hogy befejezzék a megkezdett feladatot. Megkerestük az illetékes szervezetet is, mi az oka az említetteknek.

A Városgondozás Eger Kft. közlése szerint munkatársaik folyamatosan nyírják a füvet. A cég parkfenntartási üzemegységének vezetője ­elmondta, a várossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a közterületeket frekventáltságuk szerint különböző kategóriákba sorolják, mégpedig egytől ötig. Szavai szerint a munkálatok, így a fűnyírás intenzitása és időzítése eltérő.

– A heti terv összeállításakor elsősorban e kategóriák szerint haladunk, május végére mindenhova legalább egyszer eljutunk. Sok helyen addigra már a második körös fűnyírást is elvégezzük – fogalmazott Mirkovszki-Lénárt Patrícia. Elmondta, hozzájuk is befutnak negatív visszajelzések, ilyenkor a bejelentő megértését és türelmét kérik. Hozzátette, tervbe vették a sövények és cserjék visszametszését, kapálását, a kétnyári virágok gyommentesítését. A be nem ültetett ágyásokat előkészítik az egynyáriak kiültetéséhez.

Az egriek a dísznövényeket is hiányolják azokról a helyekről, amiket korábban a Városgondozás beültetett. Példaként említhetjük a Mocsáry Lajos utcával párhuzamos gyalog-, illetve kerékpárutat a patak mentén. Az ott lévő betonágyásokba korábban rendszeresen tettek dísznövényeket, most azonban inkább rendezetlenséget mutat az összhatásuk. Nem üresek, ám a bennük burjánzó gaz nem lélekemelő látvány.

Mirkovszki-Lénárt Patrícia arról tájékoztatott, ezen a szakaszon évről évre egyre több virág tűnik el, vélhetően azért, mert kevésbé frekventált területről van szó, s nincs annyira szem előtt. Ezért idén oda már nem is ültetnek be növényt.

Elmondta azt is, hogy május végén kezdik kiültetni az egynyáriakat városszerte. A megyeszékhely öt helyszínén pedig évelő növények kerülnek földbe. Úgy fogalmazott, ezek az ágyások díszítőértékükből semmit nem veszítenek, azonban a környezetileg és anyagilag is fenntarthatóbbak lesznek.