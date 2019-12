Elismerésben részesült az egri Macok Bisztró

Idén is öt kategóriában ítélte oda Par Excellence szakmai díjait a Magyar Sommelier Szövetség (Masosz), amely immár hatodik éve díjazza a legjobb magyarországi pincészetet, borkereskedőt, boros éttermet, szakírót, valamint oktatót – írja az MTI.

A Masosz tagságának szavazatai alapján odaítélt elismerésben azok a hazai szakemberek részesülhetnek, akik folyamatosan és magas színvonalon végzett munkásságukkal eredményesen járulnak hozzá a magyar éttermi kultúra minőségének növeléséhez, különös tekintettel az italfogyasztás színvonalának javítására, valamint a vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek széleskörű népszerűsítésére – közölte a díjak átadása előtt Slezsák Zoltán, a szervezet elnöke és Kosárka József elnökségi tag.

Vendéglátó kategóriában az egri Macok Bisztró részesült az elismerésben. A vár közvetlen szomszédságában működő családi vállalkozás döntően helyi kistermelőktől szerzi be az alapanyagokat, amelyekből gondos odafigyeléssel készülnek a gasztronómiai élményt kínáló fogások; gondosan összeállított az itallapjuk is. Borboltot is üzemeltetnek, amelyben hazai különlegességek is megtalálhatók – emelte ki a zsűri.