Elkerülhetetlen a cégek számára a digitalizáció

A mesterséges intelligencia már használatra kész, csak a felelősség kérdése jelenti az akadályt.

Megnyitotta a 2019-es gazdasági évet a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az idei esemény fő kérdései a digitalizáció, valamint a mesterséges intelligencia elterjedésének lehetőségei körül forogtak. Dr. Bánhidy Péter megyei elnök megemlékezett arról, hogy a megyei kamara elődje 160 éve kapott engedélyt, s a ma is működő köztestület idén ünnepli megalakulásának huszonötödik évfordulóját.

Csütörtökön tartotta évnyitó rendezvényét a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A Gárdonyi Géza Színházban rendezett ünnepségen közreműködtek a GG Tánc Eger táncosai. Az idei megnyitó központi témája a digitalizáció és a mesterséges intelligencia volt. Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke köszöntőjében kiemelte, a megyei kamara idén lesz 25 éves, hiszen 1994. novemberében alakult meg, akkoriban 15 ezer gazdálkodó szervezet működött a megyében. Felidézte azt is, százhatvan évvel ezelőtt, adott működési engedélyt a Budai Helytartótanács a Heves Megyei Gazdasági Egyesületnek, amely 1858. március 8-án, a gyöngyösi kaszinóban jött létre háromszáz taggal.

Dr. Bánhidy Péter kifejtette, a megye gazdasága fejlődik, az ipar hat százalékkal bővült, a megyei cégek 38 országba exportálnak. Megemlítette, a napokban tartott Innoexpon az első díjat és a rendezvény különdíját a Sanatmetal Kft. kapta a WIWE Mobil EKG készülékért. Zárásként Periklészt idézte, miszerint a mi feladatunk nem az, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem az, hogy alaposan felkészüljünk rá. Ebben pedig a kamarának is szerepe van.

Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a digitalizációról beszélt. Szerinte ebben ugrásszerű a fejlődés, s Magyarország sem akar lemaradni, nem szabad a vállalkozásoknak sem. Az ország a következő évtized elejére uniós szinten az első tízben akar lenni 5G-ben és a mesterséges intelligencia felhasználásában is. Az élet minden területe digitalizálódik: az adminisztráció, az egészségügy, a közlekedés, a tudományos élet és a vállalati szféra is. Mikro- és makrogazdasági előnyei is vannak: a hatékonyság növelése, költségoptimalizálás, új ügyfelek elérése, bevételek emelkedése, illetve a hozzáadott érték és a bérek, adóbevételek emelkedése, a fekete- és szürkegazdaság csökkenése, a hazai infokommunikációs szektor növekedése. A digitalizáció terjedését hátráltatja a bizalmatlanság, a nem megfelelő vállalatvezetési kultúra, a céges folyamatszabályozás hiánya, az előnyök föl nem ismerése.

Dr. Mérő László, az ELTE tanára a mesterséges intelligenciáról beszélt, felidézve a különböző sakkprogramok fejlődését és az – egyébként csak a legjobb embereket utánzó – gépekben rejlő lehetőséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy az ipari forradalomhoz az 1700-as évek elején már minden eszköz adott volt, csupán a korlátolt felelősségű társaság, mint jogi forma hiányzott. Senki nem akarta életét, vagyonát föltenni a találmányokra. Ma hasonló a dilemma: ki lesz felelős például az önvezető autók baleseteiért? Az illiberális Kína törvényei szerint a tulajdonos. Az önvezető autók elterjedése a jogi környezet létrehozásától függ majd. Szerinte a robotizáció és a mesterséges intelligencia ugyan sok ember munkáját feleslegessé teszi majd, de új munkahelyeket és új, ma még nem ismert szakmákat, sőt, sportokat is létrehoz majd. A mesterséges intelligencia akkor is működni fog, ha mi nem is bízunk benne.