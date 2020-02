Elkerülhető a csőtörés, ezeket a tanácsokat érdemes megfogadni

A házi ivóvíz- és szennyvízhálózatot, valamint a csatlakozó hálózat műszaki állapotát rendszeresen ellenőriznie­ kell a felhasználónak. Erről adott bővebb tájékoztatást az Északmagyarországi Regionális­ Vízművek (ÉRV) Zrt. vezérigazgatója, Lőrinc Ákos.

Amennyiben a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleljük, kötelesek vagyunk a víziközmű-szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni. Ha hibás a készülék, a fogyasztásmérőt ki kell cserélni, erről a tulajdonosnak kell gondoskodni – közölte az ÉRV vezérigaz­gatója.

Kiemelte, a vízmérőóra nem siet, nem késik, de csőtörést mutathat. Az eszköz rendszeres ellenőrzésével felfedezhető, ha a házi ivóvízhálózaton rejtett meghibásodás következik be. A belső csőtörés tüneteit is felfedte a szakember.

– A vízvezetékrendszer felől érzékelhető zúgó hang, illetve zaj a házi hálózat és szerelvényei környezetében mind utalhat a gondra. Győződjünk meg arról, hogy az ivóvízhálózaton minden vételi hely zárt állapota mellett a mérő mutat-e fogyasztást. Amennyiben igen, akkor ez a jelenség csőtörést mutathat – részletezte.

Lőrinc Ákos felhívta a figyelmet arra is, hogy üres családi házaknál is előfordulhat probléma. Megeshet, hogy a vízmérőt ellopják, illetve belső elfolyások keletkezhetnek. A felmerülő károk – a vízóra pótlásának költsége, az elszivárgásból eredő kár – elkerülése érdekében a felhasználók kérhetik a szolgáltatás szüneteltetését. Ennek során a társaság a vízmérőt leszereli, a bekötővezetéket pedig ledugózza.

– Télen, a fagy elleni védelem érdekében, illetve a mérőakna és a szerelvények hőszigetelésére mindenkinek különös gondot kell fordítania. Fontos, hogy a hideg évszakban többször kell ellenőrizni, nincs-e víz az aknában, és a fedele is jól le van-e zárva. Víztelenítsük a vezetékeket, ha nem használjuk – tanácsolja a szakember.

Megtudtuk azt is, mire érdemes figyelni, mit kell ellenőrizni havi, illetve évi rendszerességgel. Ilyen például a vízmérőaknában vagy elkülönített felhasználói helyen található szerelvények, fogyasztásmérők állapota. Az épületen belüli és kívüli vízvételi helyeken a kifolyó csapok, sarokszelepek, vízmelegítők biztonsági szelepei, a WC-tartályok töltőszelepei, kerti csapok elzáró szerelvényei, a házi szennyvízhálózat nyomvonala – ezek mind azt igénylik, hogy rajtuk tartsuk a szemünket. Érdemes figyelni a talaj, a burkolat, a falfelület esetleges átnedvesedését, a szaghatást is, ahogy a házi szennyvízhálózat elemeit is. A rendszert is érdemes átnézni, hogy lássuk, van-e lerakódás vagy oda nem illő anyag – közölte a regionális vízmű vezetője. A vezérigazgató azt is hangsúlyozta: mindenképp akadályozzuk meg azt, hogy a csapadékvíz bejusson a szennyvíz hálózatába.

– A fogyasztásmérő rendszeres ellenőrzésével észlelhető lehet egy rejtett meghibásodás, a szennyvízhálózat szemléjével pedig elkerülhetővé válhat egy nagyobb mértékű dugulás – tájékoztatott az ÉRV. Így megúszhatjuk a nagyobb károkat.