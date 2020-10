Elkészült a második millió szivar az egri dohánygyárban

Vajon miről írtak egykor a megyénkben megjelent újságok? Mi foglalkoztatta leginkább az akkori olvasókat? Ha választ akar kapni mai kedves olvasónk, akkor kérjük, kövesse figyelemmel hetente megjelenő sorozatunkat, amelyben régi lapok írásait idézzük fel.

EGRI HIRADÓ. HETENKÉNT KÉTSZER MEGJELENŐ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI LAP. 1894. DECZEMBER 8.

Hirek a dohánygyárból.

Dohánygyárunk fejlődésében korszakot alkotó esemény történt: a szervezés teljesen befejeztetvén, az uj munkásnők fölvétele megszünt és – sajnos – a gyárvezető tiszt naponként sok munkakereső intelligens leányt kénytelen már helyszüke miatt elutasitani. A most meglévő s már kellőleg betanitott munkaerővel immár elkészült a második millió K betüs rövid magyar (darabonkénti ára egy és fél krajczár) szivar is és most már rohamosan fog az előállitás emelkedni s ezzel együtt az ügyes leányok napikeresete; minthogy e nagy mennyiségű szivarkészlet részére már hely nincsen, intézkedés történt, hogy a gyártmány forgalomba hozattassék. Az első millió forgalomképes itteni szivar Budapestre szállittatik és sajnos, hogy Egernek nem jut belőle, pedig szerettük volna – már csak csupa lokálpatriotizmusból is – ha egy pár százezer darab itt került volna fogyasztás alá.

A dohányjövedéki kormányzat illetékes szakközegei a napokban fölülvizsgálták a dohánygyárat s konstatálták a várakozáson fölüli eredményt; a gyárvezető – felhasználva az uralkodó kedvező hangulatot, valamint a jelenlegi jó munkaviszonyokat – egyuttal kieszközölte, hogy egy lépéssel a finomabb szivarok gyártásához is megtörténjék a közeledés. Ma adatott meg erre az irásbeli felhatalmazás és ujévre már Jáva, Brazil és Virginia dohányok – az első fecskék – érkeznek meg, mind megannyi tanujelei annak, hogy a dohánygyár prosperál, a hozzáfüzött remények valósultak.

A gyárvezető tiszt – ki a kincstárnak már több dohánygyárat rendezett be – azt állitja, hogy sehol sem talált olyan munkaszerető, a fegyelemhez alkalmazkodó leányokat, mint nálunk. Hja! Az egri név csak hű marad magához.

HEVES MEGYEI LAPOK. GYÖNGYÖS. POLITIKAI,TÁRSADALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP. 1902. AUGUSZTUS 3.

Hirek.

Kiakarták rabolni az egri mozgópostát. Csütörtökön nagy pénz szállitása volt az egri postahivatalnak. Több mint 120.000 korona készpénzt szállitottak az éjjel induló személyvonattal Budapestre. Amint a vonat Füzes-Abonyba ért, a mozgóposta vezetője a kocsi elején levő lépcsőkre ült friss levegőt szivni, mert óriási hőség volt a kocsi belsejében. Ezt az időt használták fel a gonosztevők arra, hogy behatoljanak a kocsi belsejébe, megrabolni a postát. Ezt megis tették, tervük azonban nem ugy sikerült mint akarták, mert a pénzt tartalmazó zsák ott maradt és két leveleket tartalmazó zsákot vittek magukkal. Reggel a sinek közt megtalálták a zsákokat a szétszórt levelekkel együtt. A tetteseknek még nem akadtak a nyomára.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP.

1906. OKTÓBER 21.

Értesités.

Tisztelettel van szerencsénk értesiteni a t. közönséget, hogy a Gyöngyösi Általános Munkásönképző-Egylet a nmlt. Belügyminiszter úrnak 48800/III. a. 1906. számú határozata alapján, a 8141. III. 1903. szám alatt Belügyminiszterileg jóváhagyott alapszabályok értelmében és korlátai között továbbműködését mai alólirott napon megkezdette. Az egyesület helyisége: Gyöngyösön a barátok templomával szemben, a 818. házszám alatt van.

Az egylet tagjai lehetnek: kisgazdák, kiskereskedők, kisiparosok, gazdasági-, házi-, gyári-, kereskedelmi-, ipari szakmunkások, szakmunkásnők, segédmunkások, segédmunkásnők.

Minthogy az alapszabály értelmében az egylet céljai közé tartozik a tagok anyagi érdekeinek elősegitése is, e célból az egylet az általános közvetitő irodával közvetlen összeköttetést tart fenn, hogy az év minden szakában a munkaadóknak megfelelő munkásokat, munkásnőket és cselédeket, – a munkások, munkásnők és cselédeknek megfelelő munkát és szolgálati helyet közvetitsen s a tagok mindennemű terményei, u. m.: bor, búza, bab, kukorica stb. eladása és vételét rendszeresen eszközöltethesse.

Az egyletbe tagul jelentkezni lehet mindennap délelőtt 9 órától délútán 5 óráig az egylet helyiségében: Gyöngyösön, barátok templomával szemben 818. házszám alatt.

Munkások, munkásnők és cselédek érdeke tehát az, hogy az egylet gyöngyösi irodájában jelentkezzenek, ahol mindennemű kivánságaikra értesitést, munkát és szolgálati helyet kapnak.

Kelt Gyöngyösön, 1906. október 14.

„Gyöngyösi Általános Munkás­önképző-Egylet”, Babus József, egyl. jegyző

Melher István, egyl. ideigl. elnök.

Tallózta: Szilvás István