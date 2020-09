Elkészült a mátrafüredi Harkály Ház nevelési programja – Fotók

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) augusztusban átadott új látogatóközpontjában, a Harkály Házban mutatták be a napokban a park környezeti nevelési programját. A célcsoport elsősorban a diákság, de a felnőttek is megtalálják a nekik megfelelő rendezvényeket.

Az esemény megnyitóján Rónai Kálmánné, a BNPI igazgatója kiemelte, hogy társadalmi felelősségünk jobban vigyázni a természeti értékeinkre, de ez csak úgy lehetséges, ha megismerjük azokat. A megismertetés jegyében készült a nemzeti park környezeti nevelési programja.

– A Harkály Ház kiállítóterében egyénileg és csoportosan, vezetéssel is megismerhető a Mátra geológiai és tájtörténete interaktív felületeken – mondta Magos Gábor természetvédelmi őrszolgálat-vezető. – Virtuálisan a hegyek fölött szállva tudhatunk meg információkat az adott hely érdekességeiről. A föld alá betekintve, vagy egy korhadó fa belsejébe bújva láthatjuk a szem elől elzárt életet, és egy elsötétített teremben az erdő éjszakai hangjait hallgathatjuk meg. Bemutatjuk ezen kívül a természetvédelmi őrök munkáját is.

Várhatóan a program egyik népszerű eleme lesz a Vidra Verda. A kisbusz szemléltetőtárgyakkal, terepvizsgálatoknál, mintavételeknél és a minták elemzésénél használatos munkaeszközökkel van felszerelve.

– A szlogenünk szerint a Vidra Verda egy guruló természetbúvár – mutatja be a járművet Bócsó Anita, a BNPI környezeti nevelője. – Az a célunk, hogy a gyerekeknek az osztálytermen kívül, a terepen mutassuk be azokat az európai jelentőségű természeti értékeinket, amelyekkel egyébként mindennap találkozhatunk, de nem ismerjük fel őket. Különösen fontos ez a Natura 2000 jelölő fajai esetében, amelyek az adott térségben jellegzetesek. A kisbuszunk segítségével három modult ölelnek fel a foglalkozások, a vizes élőhelyek, a gyepterületek és az erdők életközösségeit. A kocsi hátulja mini laboratórium. A vizsgálóasztalon lévő, begyűjtött élőlények megismerését segítik az ajtóra szerelt, rajzos határozók, amelyeket a gyerekek könnyen átláthatnak. Nagy méretű monitorra ki is vetíthetők az elemzett növények, állatok. Az életközösségek függőjátéka, a kirakókockák, a busz oldalán mágneskorongokkal játszható keresőjáték mind a szórakozva tanulást szolgálják.

A jövő év márciusáig már elkészültek a Harkály Ház egyéb programjai is. Ezekről Hazafi Dorottya környezeti nevelő tájékoztatott:

– Iskoláscsoportoknak részletes bemutatóval készülünk. Modulok közül választhatnak, melyek tartalmazzák a tárlat megtekintését, a tanösvénytúrát, a természetismereti foglalkozásokat, de lesznek előadással felvezetett alkalmak, sőt előadás-sorozatok is. A nemzeti park tanösvényein vezetést vállalunk, de havonta szervezünk tematikus túrákat is. Nyílt tanfolyamon felsős iskolásoknak madarászképzést indítunk ősszel és tavasszal. Az őszi kezdési időpont szeptember 22. A ­téli hónapokban a Mátra kincsei című előadás-sorozat várja a látogatókat. Minden hónap első szerdáján forró tea mellett a Mátra madárvilága, éjszaka aktív állatok, rovarok, ritka növényfajok ismerhetők meg mind a laikusok, mind a szakemberek számára élvezhető módon. Többfordulós természetismereti versenyt indítunk, s lesz rajzpályázat is.