Elkészült az egri Bródy Sándor utca rekonstrukciója

A gyalogos forgalom előtt nyitott alsó szakaszon esztétikus térkő burkolatot helyezett el a kivitelező.

– A forgalmas területen elvégzett beruházás a kormányzati forrásból elnyert egymilliárd forintos infrastruktúra-fejlesztési program második ütemének legnagyobb változást hozó s egyben legnagyobb összegű beavatkozása: 142,2 millió forintos projektről van szó – emelte ki a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Habis László polgármester.

Elhangzott, az utca 152 méter hosszban újult meg. Minden olyan helyre, ahol gépjárművek közlekednek, új útpályát s kétrétegű aszfaltfelület terített a kivitelező. A gyalogos forgalom előtt nyitott alsó szakaszon esztétikus térkő burkolatot helyezett el a HEDO-Penta konzorcium. A munka egyik leglátványosabb részeként újjáépítették a lépcsőt, amely az ugyancsak díszköves borítás mellett fali kapaszkodókat is kapott. – A felszín alatt is teljes a megújulás, ugyanis elvégezték a közmű-rekonstrukciókat is – hangzott el.

A cikk Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Heves Megyei Hírlap együttműködésével készült.