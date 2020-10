Elkészültek az oltási tervek Heves megye rendelőiben

Megyénk háziorvosi rendelőibe megérkeztek az influenza elleni védőoltások. Sok helyen oltási tervet dolgoztak ki, hogy minél egyszerűbb és biztonságosabb legyen a vakcinához jutás.

Megyénk településein felkészültek a háziorvosi praxisokban az influenza elleni védőoltások beadására. A vakcinák már a rendelőkben vannak. Sok helyen a biztonság és a tömeg elkerülése érdekében előzetes regisztrációhoz kötik az oltás beadását. Istenmezején, Szederkénypusztán, Tarnaleleszen és Szentdomonkoson például Kovács Orthó Péter, háziorvos arról tájékoztatta pácienseit, hogy elkészítették az oltási tervet. A praxisokban az influenza elleni védőoltást településenként kizárólag előzetes telefonszámokon rendelhetik meg a lakók hétköznap délelőttönként 10-12 óra között.

Megyénk minden háziorvosához megérkeztek az influenza elleni védőoltások, amelynek beadatását idén mindenkinek ajánlják, de a leginkább az idősebb, krónikus vagy szívbetegségben szenvedő idősebb embereknek.

Dr. Kristofori György, Sirok háziorvosa, érdeklődésünkre elmondta, hogy a rendelőbe háromszáz adag vakcina érkezett a múlt hét közepén. – Ez ugyanaz a mennyiség, amelyet évek óta kapunk, de bízom benne, hogy idén is elegendő lesz – mondta. Tegnap reggel már többen is megjelentek a rendelés kezdetekor az oltásért, s már most érzékelhető, hogy többen fogják igényelni, mint tavaly.

Arra a kérdésünkre, hogyha kifogyna a készlet, mi a teendő, a következőket válaszolta. – Úgy tájékoztattak bennünket, hogy lehetőség lesz plusz adag rendelésére, ha elfogy a vakcina. Korábban az volt a gyakorlat, hogy akiknek nem járt ingyenesen a védőoltás, azok a gyógyszertárakban vásárolhatták meg, s úgy adtuk be. Tudomásom szerint néhányan most is szívesebben kifizetnék a patikában kapható készítményt, mert abban jobban bíznak, ám egyelőre hiánycikknek számít. Nálunk egyébként az idős, beteg emberekhez házhoz megy az ápolónő, s ha kérik, otthonukban kapják meg az oltást – tudatta a doktor.

Településenként más és más az oltási gyakorlat. Istenmezején, Szederkénypusztán, Tarnaleleszen és Szentdomonkoson például Kovács Orthó Péter, háziorvos arról tájékoztatta pácienseit, hogy elkészítették az oltási tervet. A praxisokban az influenza elleni védőoltást településenként kizárólag előzetes telefonszámokon rendelhetik meg a lakók hétköznap délelőttönként kizárólag 10-12 óra között a saját háziorvosi praxisukban. Arra kér mindenkit, hogy a jelentkezési időkorlátot tartsa tiszteletben, ezzel is segítve a rendeléseket, s hogy a várhatóan nagyszámú jelentkezés miatt legyenek türelmesek. Ha foglalt a vonal, próbálják újra hívni a megadott számot. Az oltásra való telefonos jelentkezés során mindenki kizárólag csak az oltási időpontot egyeztesse, más, nem életveszélyes ügyet ne intézzen, mert hosszas beszélgetésekkel másokat akadályoznak az időpont kérésben. A regisztrációs telefonszámokról, illetve az oltási időpontokról a helyi rendelőkben, vagy az önkormányzatoknál lehet érdeklődni.

Megkérdeztük a megyeszékhely forgalmasabb gyógyszertárait is, hogy kapható-e vakcina. Megtudtuk, a Zalár úti és Kígyó patikában egyelőre nincs, pedig hetek óta próbálnak rendelni belőle.